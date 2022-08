Leica D-Lux 7 „A BATHING APE® X STASH“ Limited Edition

Wetzlar, 18. August 2022. Street – für Fotografen die hohe Kunst, das Leben der Menschen so natürlich und gleichzeitig so pointiert wie möglich einzufangen. Die Street Photography ist eine sehr unmittelbare Form der Reportage, der Leica sich ganz besonders verbunden fühlt. Sie hält der Gesellschaft gewissermaßen den Spiegel vor, mal amüsiert, mal kritisch oder entlarvend. Ebenso machen es weitere Kunstformen, die die Vibes der Straße einfangen: Street Wear und Street Art. Diesem Dreiklang trägt Leica nun mit einem limitierten Sondermodell einer Kompaktkamera Rechnung: der Leica D-Lux 7 „A BATHING APE® X STASH“. Die schwarzen Modelle werden von Leica, weitere Kameras mit einem silbernen Gehäuse exklusiv über A BATHING APE® vertrieben. Charakteristisch für das Sondermodell ist der typische Camouflage-Look der Streetwear-Marke BAPE® in grün sowie das Erkennungsmerkmal der Marke, der Affenkopf. Außerdem trägt die Kamera den Wildstyle-Schriftzug von STASH.

Die Streetwear-Marke BAPE® (A BATHING APE®) steht für das Lebensgefühl einer jungen Generation. Ihren Street Style im angesagten Camouflage-Look trägt sie aus der Tokioer Szene in die Welt hinaus. Aus der asiatischen Metropole wechseln wir auf den nordamerikanischen Kontinent, nach New York, wo die Street-Art-Legende, der Pionier der Graffiti-Szene STASH, aka Josh Franklin, seine ikonische Kunst aus der Anonymität der U-Bahnschächte an die Öffentlichkeit brachte und damit den Weg für eine ganz neuartige Kunst geebnet hat. Und schließlich Wetzlar: Dieser Ort steht wie kaum ein anderer für Fotoingenieurskunst und bringt die Kreativität der beiden Metropolen über die Fotografie zusammen. Mit der Fotografie werden beide Kunstformen dokumentiert und konserviert, mit der limitierten Kompaktkamera Leica D-Lux 7 „A BATHING APE® X STASH“ finden sie auch haptisch zusammen.

„Als ich Anfang der 1980er-Jahre mit Graffiti anfing, gab es den Begriff Street Art noch nicht. Erst später, als wir aus den Tunneln und Bahnhöfen auftauchten, wurden wir deutlich sichtbarer. Das Dokumentieren meiner Kunst durch die Fotografie hat schon immer eine Rolle in meiner Kreativität gespielt. Mit der Einführung der Digitalkameras bekam ich meine erste Leica“, erinnert sich STASH, der viele Parallelen zwischen den drei Kunstformen sieht. „Es ist alles visuell, die Farben, die Formen, die Freiheit des Ausdrucks. Ich denke, es ist vor allem jugendgetrieben, und es gibt so viel Kreativität zwischen diesen Medien, dass das eine dem anderen hilft, die Geschichte zu vervollständigen.“ Bei der Gestaltung der limitierten Sonderedition der Leica D-Lux 7 hat der New Yorker Künstler die grafische Ausdrucksform, für die BAPE® berühmt ist, ebenso einfließen lassen wie seine ganz persönliche Handschrift.

Technisch entspricht die limitierte Edition der Leica D-Lux 7 „A BATHING APE® X STASH“ dem Serienmodell, das einen großen Micro-Four-Thirds-Sensor und ein lichtstarkes Zoomobjektiv mit optischer Bildstabilisierung besitzt (1:1.7–2.8/24–75mm Kleinbildäquivalent). Für die 17-Megapixel-Auflösung nutzt das Objektiv einen zentralen Bereich des ursprünglich gut 21 Millionen Pixel auflösenden Sensors, was die Bildqualität noch einmal steigert. Der Sensor liefert neben hochauflösenden Fotos auch 4K-30p- oder Full-HD-60p-Videos. Die schwarze Leica D-Lux 7 „A BATHING APE® X STASH“ kostet 1.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Sie wird mit einem zusätzlichen Tragriemen sowie einem speziell designten Kamerabeutel und einem automatisch öffnenden Objektivdeckel geliefert. Zum Verkaufsstart der limitierten Leica D-Lux 7 präsentiert der Leica Store Los Angeles eine Auswahl der Fotografien von STASH in einer Sonderausstellung.