Tamron kündigt die Entwicklung der „TAMRON Lens Utility Mobile“ Objektiv-App für Android an

Köln, 4. August 2022 – Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Entwicklung der „TAMRON Lens Utility Mobile“ Objektiv-App für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem an. Mit der Anwendung können verschiedene Objektivparameter schnell und unkompliziert an die individuellen Bedürfnisse von Fotografen und Filmemachern angepasst werden. Die App ist die mobile Version der beliebten TAMRON Lens Utility Software, die seit Oktober 2021 erhältlich ist.

Produktbezeichnung: TAMRON Lens Utility MobileTM

Markteinführung: Bis Ende 2022

Betriebssystem: Android 6–12

Kompatible Objektive: 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063), 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Modell A058)

(1) Android ist ein Markenzeichen der Google LLC.

(2) Zeitraum der voraussichtlichen Markteinführung; das Veröffentlichungsdatum kann sich je nach Entwicklungsstand ändern.

(3) Es sind nur Android-Geräte mit USB-Typ-C-Anschlüssen kompatibel.

Überblick über den Funktionsumfang von TAMRON Lens Utility Mobile

Tamron hat im Oktober 2021 die TAMRON Lens Utility Software vorgestellt, welche es ermöglicht, die Funktionalität von Tamron-Objektiven mithilfe eines Computers an die individuellen Bedürfnisse von Fotografen und Filmemachern anzupassen. Seitdem haben wir eine Vielzahl begeisterter Rückmeldungen von Kunden erhalten, die ihre Objektive gern auch unterwegs entsprechend der jeweiligen Aufnahmesituation anpassen wollen. Das hat uns motiviert, das TAMRON Lens Utility Mobile zu entwickeln. Die Objektiv-App für Android OS ermöglicht es, die Funktionsweise des Objektivs mit einem Android-Smartgerät anzupassen, wenn dieses über ein USB-C-Anschlusskabel mit dem Objektiv verbunden ist.

Die App verfügt zudem über neue Funktionen, mit denen sich Objektiveinstellungen direkt über das Smartphone steuern lassen. So kann beispielsweise die Funktion „A-B Fokus“, die den Fokus von einem vorgewählten Punkt zu einem anderen verschiebt, ohne Berührung des Objektivs eingestellt werden. Für die Zukunft sind zusätzliche Funktionserweiterungen möglich, um insbesondere die Videoproduktion noch komfortabler gestalten zu können.

* Objektiv-Firmware-Updates werden von der mobilen Version nicht unterstützt. Für die Durchführung von Firmware-Updates ist die TAMRON Lens Utility Software und ein Computer erforderlich.

* Die App wurde für Android OS entwickelt. Bitte beachten Sie, dass iOS zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützt wird.

Funktionen von TAMRON Lens Utility Mobile

Fernsteuerung (Tethered Remote Control):

Für die Fernsteuerung von Objektivfunktionen per App wurden neue Funktionen entwickelt. Die Fernsteuerungstaste (Remote Set Button) kann auch mit Objektiven verwendet werden, die nicht über eine Fokustaste verfügen. Folgende Funktionen sind verfügbar:

A-B Fokus: Einstellen von zwei Fokuspositionen (A und B) und Verschieben des Fokus zwischen A und B

Fokus-Voreinstellung: Verschieben des Fokus durch einmaliges Antippen der Fernbedienungstaste[1]auf eine zuvor definierte Einstellentfernung

Anpassen des benutzerdefinierten Schalters (Custom Switch) und der Fokussiertaste (Focus Set Button):

A-B Fokus: Einstellen von zwei Fokuspositionen (A und B) und Verschieben des Fokus zwischen A und B

Fokus-Voreinstellung: Verschieben des Fokus durch einmaliges Antippen der Fernbedienungstaste 5 auf eine zuvor definierte Einstellentfernung

auf eine zuvor definierte Einstellentfernung AF/MF auswählen: Umschalten zwischen automatischer und manueller Scharfstellung mit der Fokussiertaste

Ringfunktion (Fokus/Blende): Wechseln der Fokusring-Funktion zwischen Fokus- und Blendeneinstellung

Kamerafunktionen: Zuweisen von individuellen Kamerafunktionen an die Fokussiertaste

* Die Funktion der Fokussiertaste kann zurückgesetzt werden.

Anpassen des Fokusrings:

MF-Ringrotation: Wechseln der Drehrichtung des Fokusrings bei manueller Scharfstellung

MF-Methode: Einstellen des Drehwinkels des Fokusrings (kurzer oder langer Fokusgang)

[5] Mit der App kann die AF-Geschwindigkeit in 0,1-Sekunden-Schritten eingestellt werden. Bei der PC-Version gibt es acht mögliche Geschwindigkeitsstufen.