Sony räumt bei den EISA Awards 2022 acht Preise ab

Ausgezeichnet wurden unter anderem die Alpha 7 IV als Vollformatkamera des Jahres, das Xperia 1 IV als Multimedia-Smartphone des Jahres, der WH-1000XM5 als kabelloser Kopfhörer des Jahres sowie der QD-OLED-Fernseher XR-65A95K.

Berlin, 15. August 2022. Auch in diesem Jahr wurde Sony bei den renommierten Expert Imaging and Sound Association Awards (EISA) wieder für seine Produktqualität und Innovationsleistung gewürdigt. Das Unternehmen kann sich über insgesamt acht Preise in vier verschiedenen Bereichen freuen.

Hier die vollständige Liste der Awards, die an Sony gingen:

EISA Vollformatkamera 2022-2023: Sony Alpha 7 IV

EISA Vlog-Kamera 2022-2023: Sony ZV-E10

EISA Objektiv des Jahres 2022-2023: Sony FE 24-70 mm F2.8 GM II

EISA Foto/Video-Weitwinkelzoom 2022-2023: Sony FE PZ 16-35 mm F4 G

EISA Telezoom 2022-2023: Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II

EISA Multimedia-Smartphone 2022-2023: Sony Xperia 1 IV

EISA Wireless-Kopfhörer 2022-2023: Sony WH-1000XM5

EISA Premium-OLED-Fernseher 2022-2023: Sony XR-65A95K

EISA Vollformatkamera 2022-2023: Sony Alpha 7 IV

Diese spiegellose Vollformatkamera weist im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell, der Alpha 7 III, in fast allen Bereichen deutliche Verbesserungen auf. Der neue rückwärtig belichtete Exmor R 33-Megapixel-CMOS-Bildsensor und der neueste BIONZ XR Bildprozessor sorgen für eine brillante Bildqualität, während das verstellbare Display mit Touchscreen das Aufnehmen erleichtert, insbesondere für Filmemacher/-innen und Vlogger/-innen. Der Serienbildmodus erlaubt ausgedehnte Serienaufnahmen mit 10 BpS, und der schnelle, zuverlässige Autofokus mit Echtzeit-Tracking erkennt die Augen von Menschen und Tieren. Bei Videoaufnahmen ermöglicht die Kamera UHD 4K 30p über die gesamte Sensorbreite oder 4K 60p im Super-35mm-Modus. Zudem bietet die Alpha 7 IV eine vielfältige Auswahl an Codecs, Creative Look-Vorlagen und Bildprofilen, darunter die bekannte S-Cinetone Farbmatrix für eine ausdrucksstarke, kinoähnliche Optik.

EISA Objektiv des Jahres 2022-2023: Sony FE 24-70 mm F2.8 GM II

Dieser lichtstarke Standard-Zoom für Vollformatkameras ist für Fotograf/-innen und Filmemacher/-innen gleichermaßen geeignet. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Bildqualität mit schönem Bokeh aus und verfügt über vier schnelle, zuverlässig gesteuerte XD-Linearmotoren für den Autofokus. Das G Master Standard-Zoomobjektiv der zweiten Generation besticht durch sein kleineres Format und geringeres Gewicht; dennoch sind im Vergleich zum Vorgängermodell zusätzliche Funktionen hinzugekommen. Neben einem Blendenring, der sich stufenlos einstellen lässt, verfügt das Objektiv über einen Zoomstufenschalter, mit dem Fotograf/-innen je nach Aufnahmesituation zwischen einer lockeren und einer festen Position wählen können. Zwei anpassbare Fokushaltetasten gewährleisten eine komfortable Bedienung.

EISA Foto/Video-Weitwinkelzoom 2022-2023: Sony FE PZ 16-35 mm F4 G

Das neueste Weitwinkel-Zoomobjektiv von Sony verfügt über ein Zoom-System, das von XD-Linearmotoren betrieben wird und eine extrem feine und genaue Steuerung ermöglicht. Das macht dieses Modell attraktiv für alle, die beim Filmen flüssig und präzise zoomen möchten. Auch werden Videofilmer/-innen zu schätzen wissen, dass sich der Sichtwinkel beim Fokussieren kaum ändert und der Fokus beim Zoomen beibehalten wird. Jedoch eignet sich dieses Objektiv nicht nur für Videoaufnahmen. Sein kompaktes, leichtes und wetterfestes Design sowie die hochwertige Optik machen es auch zu einer guten Wahl für Landschaftsfotograf/-innen, die mit leichtem Gepäck unterwegs sein möchten. Sowohl Fotograf/-innen als auch Videofilmer/-innen profitieren von den umfangreichen Bedienelementen des Objektivs, darunter einem unabhängigen Blendenring.

EISA Telezoom 2022-2023: Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II

Mit diesem lichtstarken Tele-Zoomobjektiv wurde das erste G Master FE 70-200 mm F2.8 von Sony rundum weiterentwickelt. Das neue optische Design gewährleistet Schärfe über den gesamten Zoombereich bis zum Bildrand. Das Autofokussystem umfasst zwei Paare von XD-Linearmotoren, die zwei Fokusgruppen ansteuern, was eine schnellere Fokussierung ermöglicht und die Schärfenachführung optimiert. Videofilmer/-innen werden den Blendenring zu schätzen wissen, der wahlweise mit oder ohne einrastende Blendenstufen betätigt werden kann, und sich über die Reduzierung von Focus Breathing und Focus Shift freuen. Trotz all dieser Verbesserungen ist das Objektiv fast ein Drittel leichter als das ursprüngliche Modell.

EISA Vlog-Kamera 2022-2023: Sony ZV-E10

Genau wie die Vlog-Kamera ZV-1, die vor zwei Jahren mit einem EISA Award ausgezeichnet wurde, ist auch die Vlog-Kamera ZV-E10 auf Content Creator zugeschnitten, bietet aber den zusätzlichen Vorteil, dass das Objektiv gewechselt werden kann. Die ZV-E10 eignet sich hervorragend für Fotos wie auch Videos und bietet einen schnellen, präzisen Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit. Das LC-Display mit verstellbarem Winkel ist sowohl beim Fotografieren, bei Selfie-Aufnahmen als auch beim Filmen eine große Hilfe. Bei der Videoaufzeichnung sorgt das hochwertige Mikrofon mit integriertem Windschutz für einen kristallklaren Ton. Darüber hinaus unterstützt die Vlog-Kamera ZV-E10 hochmoderne Videotechnologien von 4K bis hin zu Live-Streaming und bietet zahlreiche Funktionen, die es Vlogger/-innen spielend leicht machen, in den verschiedensten Situationen Beiträge aufzunehmen und zu teilen.

EISA Multimedia-Smartphone 2022-2023: Sony Xperia 1 IV

Das Multitalent von Sony besticht schon auf den ersten Blick durch sein modernes, schlankes Design und das strapazierfähige Corning Gorilla Glas Victus, aus dem sowohl die Vorder- als auch die Rückseite gefertigt sind. Noch attraktiver ist jedoch sein Innenleben. Das Xperia 1 IV besitzt als erstes Smartphone ein Kamerasystem mit stufenlosem, echtem optischen Zoom, mit beweglichen Linsenelementen beim 85-125-mm-Teleobjektiv sowie einem fortschrittlichen Bildsensor mit 120 BpS Lesegeschwindigkeit bei allen Objektiven. Es entspricht dem heutigen Standard für professionelle Kameras, sowohl beim Fotografieren als auch bei den Videoaufnahmen mit 4K HDR 120 BpS. Ein leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor und ein Akku mit 5.000 mAh runden die Ausstattung dieses Geräts ab, das wahrhaft der Multimedia-König unter den Smartphones ist.

EISA Wireless-Kopfhörer 2022-2023: Sony WH-1000XM5

Mit dem WH-1000XM5 hat Sony sein kabelloses Flaggschiff-Modell mit branchenführender Geräuschminimierung noch weiter optimiert und so einen Kopfhörer geschaffen, den man immer dabeihaben möchte. Das neue Modell mit leichtem Gehäuse und „Soft-Fit-Leder“ hat komfortable, gepolsterte Ohrmuscheln, die unerwünschte Geräusche außen vor halten, ohne zu viel Druck auf die Ohren auszuüben. Im Inneren befindet sich eine Treibereinheit, die speziell für Noise Cancelling entwickelt wurde und einen hervorragenden Klang mit bemerkenswerter Detailfülle in den tiefen wie auch höheren Frequenzbereichen gewährleistet. So können die Nutzer/-innen High-Resolution Audio in vollen Zügen genießen. Vier Mikrofone sorgen für kristallklare Gespräche; weitere vier Mikrofone sowie zwei Prozessoren sind für die Erkennung und Reduzierung von Außengeräuschen zuständig. Dank der automatischen NC-Optimierung wird die Geräuschminimierung in belebten Umgebungen automatisch angepasst. Die Smartphone-App von Sony bietet eine Vielzahl von Funktionen und macht den WH-1000XM5 zum ultimativen Arbeitstier im Alltag.

EISA Premium-OLED-Fernseher 2022-2023: Sony XR-65A95K (offizielle EISA-Nennung)

Der beste OLED-Fernseher, den Sony je auf den Markt gebracht hat, wartet mit einer völlig neuen QD-OLED-Panel-Technologie auf, die auf Blaulichtdioden und einer Quantenpunkt-Schicht basiert. Das Resultat sind unvergleichliche Bilder mit tiefen Schwarztönen, intensiven Farben und einer Helligkeit, die alle Erwartungen übertrifft, perfektioniert durch den leistungsstarken Cognitive Processor XR von Sony. Filme und TV-Sendungen sehen überragend aus, und dieses Flaggschiff-Modell ist mit VRR, ALLM und 4K/120Hz-Wiedergabe auch auf Gamer/-innen bestens vorbereitet. Sein Status als OLED-Allrounder der Spitzenklasse wird durch das innovative Acoustic Surface Audio+ Soundsystem weiter unterstrichen, das detailreichen, satten 2.2-Kanal-Sound liefert, der durch eine automatische Klangkalibrierung zusätzlich optimiert wird. Die intelligenten Funktionen werden von Google TV gesteuert; der Fernseher bietet Zugriff auf die exklusive Videothek BRAVIA CORE; und die mitgelieferte BRAVIA CAM mit Full HD-Auflösung unterstützt unter anderem Videochats und einen Energiesparmodus*.

*Der automatische Energiesparmodus wird über ein zukünftiges Firmware-Update verfügbar gemacht.