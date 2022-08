Radiant Photo: Ihre Bilder, wie sie sein sollten

Mit Radiant Photo erzielen Fotograf:innen hochwertige Bilder mit perfekter Farbwiedergabe – in Rekordzeit. Der Foto-Editor ist für lebensechte Farben, realistische Details und natürliches Licht konzipiert und optimiert. Software und Plug-in werden ab dem 15. September 2022 erhältlich sein.

INDIALANTIC, Florida – 2. August 2022 — Wenn ein Bild in Radiant Photo geladen wird, sehen Sie innerhalb von Sekunden eine neue Version des Bildes. In den meisten Fällen sind damit 90 % der Bearbeitung erledigt. Das ist möglich, weil die Software KI-Szenenerkennung, Smart Presets und fortschrittliche Algorithmen verwendet, um das Bild und seinen Inhalt zu verstehen. Sie optimiert Pixel für Pixel, um echte Farben hervorzuholen, mit genau dem richtigen Quantum an Kontrast und Detailverbesserung.

Mit nur wenigen Schiebereglern können Sie die vorgeschlagenen Ergebnisse optimieren – zum Beispiel die Belichtung anpassen, ohne Lichter und Schatten zu verlieren. Und natürlich kann man auch mehr Tiefe und Lebendigkeit hinzufügen, wenn man das Gefühl hat, dass ein Bild das benötigt.

Die meisten Bilder lassen sich in 20 Sekunden oder weniger bearbeiten. Aber natürlich kann Radiant Photo noch viel mehr. Im “Detailmodus” gibt es vielfältige Optionen und eine Menge Schieberegler – und doch kann man ganz leicht ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Nach der Bearbeitung werden selbst Fotos mit der höchsten Auflösung in nur wenigen Sekunden exportiert. Hier ist ein erster Blick auf Radiant Photo in Aktion: https://community.radiantimaginglabs.com/posts/get-a-first-look-at-radiant-photo

Wie bringt Radiant Photo Bilder auf ein neues Level?

Radiant Photo basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen – und auf 267 Jahren kombinierter Expertise unseres Kernteams in der Bildbearbeitungs-Branche. Hinter der Kamera, beim Entwickeln von Algorithmen, beim Unterrichten von Fotografie, bei Forschung und Training von Künstlicher Intelligenz. Jetzt kann jeder Fotograf und jede Fotografin von der jahrelangen Innovation und Erfahrung profitieren.

Radiant Tone: Für großartige Fotos sind vielfältige Farbnuancen erforderlich, die die gesamte Bandbreite der zu vermittelnden Eindrücke wiedergeben können. Kameras haben eine einzige Blende, aber die meisten Szenen decken einen großen Dynamikbereich ab. Dies führt dazu, dass Bereiche eines Fotos unter- oder überbelichtet sind. Radiant Photo erkennt diese Bereiche und passt sie an, ohne es zu übertreiben. Das Ergebnis ist genau so, wie Fotograf:innen die Szene im Kopf hatten.

Radiant Color: Manchmal wirken Fotos von Digitalkameras blass, weil die Kameras Licht linear abbilden. Oder die Fotos haben einen Farbstich, der korrigiert werden muss. Radiant Photo ahmt nach, wie das Auge Farbsättigung und -temperatur wahrnimmt, und sorgt so für ein lebendiges, farbechtes Foto. Radiant Photo reproduziert das gesamte visuelle Farbspektrum, das das Auge wahrnimmt.

Radiant Detail: Herkömmliche Schärfungsverfahren betonen auch schwache Signale und erzeugen Halo-Effekte. Radiant Photo sucht für scharfe, klare Fotos ohne Artefakte nach starken Signalen. Bildrauschen wird um zwei bis drei Stufen reduziert: ISO 1.600 wird effektiv auf ISO 200-400 reduziert, ohne Unschärfe oder Detailverlust.

Radiant Portrait: Bringen Sie die natürliche Schönheit von Porträts auf subtile Weise zur Geltung. Radiant Photo bietet eine ganze Reihe von Porträt- und Haut-Tools für eine komplette Retusche, die das Foto optisch aufwertet, ohne es zu übertreiben.

Radiant Photo bietet fantastische Smart Presets und LOOKs, von denen wir hoffen, dass unsere Kunden sie lieben werden – doch Fotografie ist immer etwas sehr Persönliches.

Fotograf:innen können mit Radiant Photo eigene Smart Presets erstellen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diese individuell angepassten KI-Voreinstellungen bieten den Kunden eine noch nie dagewesene Flexibilität und Kontrolle.

In der Praxis erprobt und getestet

In der Entwicklungsphase haben dutzende Fotograf:innen aus der ganzen Welt Radiant Photo an ihren Bildern ausprobiert. Es gab zwar viele Anregungen, dank derer die Software im Laufe der Zeit immer besser wurde, aber eine Sache hat alle von Anfang an beeindruckt: die Farbtreue von Radiant Photo und seine ausgeklügelte Bildoptimierung. Oft sind es nur kleine Veränderungen, die viel bewirken! Viele Ergebnisse, die man mit Radiant Photo in Sekundenschnelle erzielen kann, lassen sich zwar auch mit anderen Tools reproduzieren, erfordern aber eine Menge manueller Anpassungen – und Zeit. Zeit, die man doch viel besser mit Fotografieren verbringen kann.

Elia Locardi, professioneller Fotograf und CEO von Radiant Imaging Labs, sagt:

“Radiant Imaging Labs ist ein Unternehmen, das von Fotografen gegründet wurde. Wir haben Radiant Photo auf Basis unserer großen gemeinsamen Erfahrung, vor allem aber wegen unserer Liebe zur Fotografie entwickelt. Wir sind der festen Überzeugung, dass jedes Foto es verdient, ‘radiant’ zu sein. Der Bearbeitungsprozess sollte so leistungsfähig wie möglich sein, dabei aber niemals erdrückend oder verwirrend.”

Die weltweit führende Imaging Engine

Radiant Photo verarbeitet Bilder mit der Perfectly Clear Engine. Diese bewährte Technologie ist die weltweit führende intelligente Bildkorrektur mit 140 Millionen verarbeiteten Bildern pro Tag! Denn Radiant Photo verwendet für die Bildoptimierung denselben Kern, dem die meisten professionellen Fotolabore weltweit vertrauen. Radiant Photo erweitert diese solide Grundlage um einzigartige LOOKs, Smart Presets und neue Technologien, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Kompatibilität, Sprachen, Verfügbarkeit und Preise

Radiant Photo läuft als eigenständige Software unter Windows und macOS. Die Software wurde auch für ARM-Prozessoren optimiert, die in Apple-M1- und M2-Computern zum Einsatz kommen. Radiant Photo kann außerdem als natives Plug-in in Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Lightroom Classic und Corel PaintShop Pro verwendet werden.

Radiant Photo wird zum Launch in folgenden Sprachen verfügbar sein: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch. Schon bald folgen Niederländisch Koreanisch, Japanisch, Portugiesisch.

Radiant Photo wird ab dem 15. September 2022 zum Download verfügbar sein. Kunden können die Software bereits auf radiantimaginglabs.com vorbestellen – und erhalten als Bonus für die Vorbestellung ein kostenloses Preset-Paket. Außerdem gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, das heißt jeder Kunde hat 30 Tage Zeit, alles auszuprobieren und zu entscheiden, ob er Radiant Photo weiter nutzen möchte oder nicht. Diese 30 Tage beginnen an dem Tag, an dem der Kunde die Software erhält.

Die Preise für Radiant Photo beginnen bei $129 / €139 / £129 für die Standalone-Version oder die Plug-in-Version. Kunden, die beide Optionen – Standalone und Plug-in – haben möchten, entscheiden sich für das Bundle zum Preis von $159 / €169 / £159. Falls Sie sich fragen, warum die Preise außerhalb der USA scheinbar höher sind: Die US-Preise verstehen sich traditionell vor jeglicher staatlichen Steuer, die Preise in Europa sind immer inklusive Mehrwertsteuer.