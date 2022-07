Canon: Kommt Spiegeltele mit verbesserter AF-Leistung? +++ Fujifilm: Kein Batteriegriff mehr für X-T5? +++ OM Digital Solutions: OM-5 nur mit 15 Bilder/s? +++ Sony: Kommt Alpha 7R V mit neuem Auflösungsrekord? +++ Tamron: 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD noch diese Woche? +++ Tokina: Neues APS-C 11-18mm f/2.8 AF für Sony auf dem Weg?

Canon hat offensichtlich einen Trick gefunden, wie sich der Autofokus bei Spiegel-Objektiven verbessern lässt. Das lässt sich aus einem Patent schließen, das kürzlich in Japan veröffentlicht wurde. Plant Canon also ein Spiegeltele für das EOS-R-System? Gut möglich, doch gewiss ist nichts.

Verzichtet Fujifilm bei der kommenden X-T5 auf die Option für einen Batteriegriff? Das glauben jedenfalls die Gerüchteköche von Fuji Rumors. Demnach wird es keinen VG-XT5 geben, wie der Batteriegriff zur X-T5 gemäß der gültigen Nomenklatur bei Fujifilm heißen müsste. Möglicherweise gibt es aber auch einen ganz einfachen Grund, warum Fujifilm auf einen speziellen Hochformatgriff für die X-T5 verzichten könnte: Eventuell passt weiterhin der VG-XT4 zur aktuellen X-T4. Die Vorstellung der X-T5 wird für Herbst, spätestens Anfang 2023 erwartet.

Dass die OM-5 von OM Digital Solutions (vormals Olympus) eine abgespeckte Variante des Top-Modells OM-1 werden könnte, rückt in immer weitere Ferne. Jüngsten Gerüchten zufolge soll sie zwar denselben 20-Megapixel-Sensor wie die OM-1 erhalten, die Serienbildrate soll bei der OM-5 jedoch auf 15 Bilder/Sekunde beschränkt sein. Was dran sein wird an diesen Gerüchten, wird sich spätestens Ende September zeigen. Dann soll OM Digital Solutions die OM-5 nämlich offiziell präsentieren.

Zündet Sony die nächste Stufe im Megapixel-Rennen? Aus den Gerüchteküchen dringt derzeit, dass die Alpha 7R V auf dem Weg sei und mit einem neuen Sensor kommen könnte. Der soll sage und schreibe 90 Megapixel auflösen. Ein ernstzunehmendes Gerücht oder nur eine wilde Spekulation? Das könnte sich schon bald zeigen – Ende September Anfang Oktober soll Sony die Alpha 7R V offiziell vorstellen.

Tamron hat das 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD offenbar fertig, das 8fach-Tele für E-Mount (und weitere Anschlüsse?) könnte bereits in wenigen Tagen vorgestellt werden. Darauf deuten erste Abbildungen des Objektivs hin, die bereits im Netz kursieren.

Auch von Tokina wird in Kürze ein neues Objektiv erwartet, das lichtstarke APS-C-Weitwinkelzoom für Sony E. Erwartet wird die Markteinführung für Ende September.