In Sachen Verzeichnung geben sich beide Objektive keine Blöße – sie bilden nahezu verzeichnungsfrei ab (das Zoom bei allen Brennweiten). Das gilt nicht nur für die in der Kamera korrigierten JPEGs, auch die Raw-Daten beider Objektive zeigen sich in Sachen Verzeichnung tadellos. Gut auskorrigiert hat Sony bei beiden Objektiven zudem chromatische Aberration – Farbsäume an Kontrastkanten habe ich nicht gefunden.

Gibt es also keine nennenswerten Unterschiede zwischen dem Zoom E 10-20 mm F4 G PZ und der Festbrennweite E 11 mm F1.8? Doch – zum Beispiel im direkten Gegenlicht. Da zeigt das 11er einen deutlichen Hang zu Blendenflecken (falls entsprechend abgeblendet wird). In dieser Hinsicht ist das 10-20 gutmütiger, wenngleich nicht völlig frei von Flares im Gegenlicht.

Und wenn ein möglichst unscharfer Hintergrund mit ansprechendem Bokeh gefordert ist, spielt das E 11 mm F1.8 natürlich seine deutlich höhere Lichtstärke aus.

Fazit: Wer braucht was?

Die alte Regel, dass eine Festbrennweite im Vergleich zum Zoom die bessere Bildqualität liefert, gilt für Sony E 11 mm F1.8 versus Sony E 10-20 mm F4 G PZ (am kurzen Ende) so nicht. Beide weisen sie ähnliche Stärken und Schwächen auf. Stark sind die Super-Weitwinkel in Sachen Verzeichnung und CAs (beides praktisch nicht vorhanden). Bei Randauflösung und Vignettierung schwächeln sie unisono, wobei Abblenden um zwei Stufen die Probleme deutlich mildert.

Wenn es um Flares und Blendenflecken geht, hat die Festbrennweite E 11 mm F1.8 gar das Nachsehen – da spielt das E 10-20 mm F4 G PZ offensichtlich seine Mitgliedschaft in der höherwertigen G-Familie aus. Allerdings ist die Festbrennweite um mehr als 2 EV lichtstärker – auf F4 (die Lichtstärke des Zooms) abgeblendet, ist das 11er tadellos. Ein weiterer Vorteil der Festbrennweite: Es erlaubt deutlich kürzere Verschlusszeiten und/oder geringere ISO-Werte – ein unschätzbarer Vorteil bei wenig Licht.

Wer (wie ich) bereits das Vario-Tessar® T* E 16-70 mm F4 ZA OSS in der Fototasche stecken hat, für den ist sicherlich das Sony E 11 mm F1.8 die bessere Wahl. Es erweitert den Brennweitenbereich sinnvoll nach unten, liefert (leicht abgeblendet) eine ordentliche Bildqualität und ist rund 250 Euro günstiger als das neue Weitwinkelzoom.

Falls allerdings die Brennweiten unterhalb 20 Millimeter (entspricht 30 Millimeter an Kleinbild) noch nicht abgedeckt sind, bietet das Sony E 10-20 mm F4 G PZ deutlich mehr Flexibilität als die 11er Festbrennweite. Geradezu unverzichtbar wird das Powerzoom für Vlogger und ganz allgemein für Videoaufnahmen – ermöglicht es doch sehr gleichmäßige Zoomfahrten und eine bequeme Wahl des Bildausschnitts, ohne den Standort ändern zu müssen. Erfreulich dabei: Die Flexibilität des Powerzooms erkauft man sich nicht mit Kompromissen bei der Bildqualität – die kann sich wirklich sehen lassen! Abstriche im Vergleich zur Festbrennweite gibt es allerdings bei der Lichtstärke.