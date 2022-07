Meyer Optik Görlitz – Alle Objektive jetzt für Nikon Z & Canon RF verfügbar!

Bad Kreuznach – 19. Juli 2022 – Meyer Optik Görlitz präsentiert native Versionen für Nikon Z und Canon RF der bis dato veröffentlichten Objektive – Primoplan 58 f1.9 II, Primoplan 75 f1.9 II, Lydith 30 f3.5 II, sowie Trioplan 50 f2.8 II. Ab sofort können die ab Lager verfügbaren Objektive bestellt werden.

„Der äußerst erfolgreiche Start des Trioplan 100 f2.8 II und des Trioplan 35 f2.8 II als native Nikon Z bzw. Canon RF Varianten hat uns gezeigt, dass hier ein sehr großes Interesse an nativen Z und RF Versionen unserer Objektive, trotz der sehr guten Adaptierbarkeit, besteht“, sagt Timo Heinze, Geschäftsführer Meyer Optik / OPC Optics. „Nach einer intensiven Vorbereitungsphase, die durch die äußerst volatile Wirtschaftslage (Kapazitätsengpässe, Ressourcenmangel, extreme Preis- & Verfügbarkeits-schwankungen bei Rohmaterialien, usw.) doch um einiges länger dauerte als üblich, sind wir nun besonders froh über die Fertigstellung der neuen Varianten unserer Objektivserien.“

Die Objektive Primoplan 58 f1.9 II, Primoplan 75 f1.9 II, Lydith 30 f3.5 II und Trioplan 50 f2.8 II können nun, erstmals auch für Nikon Z und Canon RF, unter www.meyer-optik-goerlitz.com bestellt werden.

Was folgt?

Das Biotar 58 f1.5 II, das sich derzeit in den letzten Produktionsschritten befindet, wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 4 Wochen auf den Markt kommen. Parallel dazu wurde mit der Serienproduktion des Biotar 75 f1.5 II begonnen, bei dem es jedoch aufgrund der aktuellen Situation zu erheblichen Verzögerungen gekommen ist, so dass hier mit einer Veröffentlichung nicht vor Ende September zu rechnen ist. Bei beiden Objektiven haben die vorausgegangen Prototypentests eine besonders große Vorfreude geweckt, da die Ergebnisse die historischen Originale übertreffen und gleichzeitigt die beliebte Bildsprachen erhalten bleiben. Darüber hinaus befinden sich neue Objektive in Planung / Entwicklung und werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Über Meyer Optik Görlitz

Als deutscher Hersteller hochwertiger Objektive blickt Meyer Optik Görlitz auf eine lange Historie zurück. Gegründet im Jahre 1896 besteht Meyer Optik Görlitz, nun seit mehr als 125 Jahren. Durch die eigene Linsenfertigung in Bad Kreuznach, die Beschaffung der mechanischen Komponenten von Deutschen Partnerunternehmen und die Fertigung in Handarbeit, wird eine bestmögliche Qualität sichergestellt. Neben dieser hohen Qualität sind es jedoch vor allem die einzigartigen Abbildungs-charakteristika und kreativen Möglichkeiten, durch die sich die Objektive – heute wie damals – größter Beliebtheit erfreuen.