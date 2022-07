Voigtländer MACRO APO-ULTRON

Fujifilm X Mount

Hauptmerkmale:

Exklusiv entwickelt für Fuji X-Mount

Manueller Fokus für präzise Scharfstellung

Extrem solide und hochwertige Konstruktion

Apochromatisches Design für originalgetreue Farbwiedergabe

Mindestfokusabstand von nur 16,3 cm

Größter Abbildungsmaßstab 1:2

Das 35 mm F2.0 Macro APO-Ultron X ist eine komplette Neuentwicklung und wurde exklusiv auf den Fujifilm APS-C Sensor abgestimmt. Die Brennweite entspricht an Fujifilm APS-C Kameras etwa 53 mm und bietet damit eine beliebte und universelle Standardbrennweite.

Die Objektivkonfiguration besteht aus neun Elementen in sechs Gruppen, wobei drei Elemente aus Glas mit anormaler Teildispersion verwendet werden. Eine Besonderheit ist der Mindestfokusabstand von nur 16,3 cm (Abbildungsmaßstab 1:2) bei einem Arbeitsabstand zum Motiv von 6 cm (mit aufgesetzter Gegenlichtblende). Dies ermöglicht spannende Perspektiven mit einem äußerst geringem Schärfetiefenbereich.

Neben der angenehm natürlichen Farbwiedergabe aufgrund des apochromatischen Designs verfügt das Objektiv über eine maximale Blendenöffnung von F2.0 – eine außergewöhnlich große Blendenöffnung für ein Makroobjektiv. Zur Anwendung kommt ein Frontfokussierungssystem, bei dem die vorderen vier Gruppen zusammen bewegt werden, dadurch bleibt auch die Auszugslänge beim Fokussieren gering. Insgesamt ist das Objektiv mit einer Länge von 54,8 mm und einem Gewicht von 265 g sehr kompakt und transportabel.

Das Objektiv ist außerdem mit elektronischen Kontakten ausgestattet, die eine zuverlässige Kommunikation zwischen Objektiv und Kameragehäuse gewährleisten. Funktionen wie die Schärfeprüfung, die Anzeige der Aufnahmedistanz sowie die kamerainterne Bildstabilisierung und Parallaxenkorrektur bei bestimmten Modellen werden unterstützt * (bitte beachten Sie die Hinweise zur Datenkommunikation).

Das Voigtländer 35 mm / 1:2,0 Macro APO-Ultron X-Mount richtet sich nicht nur an Makrofotografen, sondern bietet auch für viele andere fotografische Situationen die richtige Mischung aus Perspektive, Bildqualität und angenehmen Handling.

Eine Gegenlichtblende ist im Lieferumfang enthalten.

* Wichtige Hinweise bezüglich der Datenkommunikation:

In Verbindung mit verschiedenen Kameramodellen gibt es Einschränkungen.

Übertragung der EXIF-Daten à möglich (Hinweis *1) (Hinweis *2)

Fokuslupe (Focus Peaking): möglich

Entfernungsanzeige: möglich

Bildstabilisierung: möglich bei allen Modellen mit Bildstabilisierungsfunktion

Parallaxenausgleich: nur möglich bei X-Pro3 Body

Kommunikationskompatible Modelle und Firmware (Hinweis *3)

Body Firmware

X–H1 v1.10 or later

X-T4 v1.00 or later

X-T3 v1.00 or later

X-T2 v4.10 or later

X-Pro3 v1.00 or later

X-S10 .00 or later

X-E4 v1.00 or later

X-T30 v1.00 or later

Modelle, die keine Datenkommunikation unterstützen (Hinweis *4:)

XT-1, X-Pro2, X-Pro1, X-T20, X-T10, X-T200, X-T100, X-E3, X-E2, X-E1, X-M1, X-A5, X-A3, X-A2, X-A1

Bitte überprüfen Sie den aktuellen Support-Status auf der Cosina Website.

Hinweise:

(*1) Es wird empfohlen, im Kameramenü die Einstellung der Blendenwertanzeige von TNo auf FNo einzustellen.

(*2) Es wird empfohlen, im Kameramenü die Schärfentiefenanzeige auf den Filmstandard zu ändern (derselbe Wert wie die auf dem Objektiv eingravierte Tiefenskala).

(*3) Bitte verwenden Sie die neueste Firmware, da die Leistung möglicherweise nicht ausgeführt wird oder einige der Funktionen können eingeschränkt sein, wenn die Firmware älter als die aufgelistete ist.

Um die Firmware des von Ihnen verwendeten Kamerabodys zu überprüfen und die neueste Firmware zu erhalten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Herstellers.

(*4) Bei Verwendung mit einem Modell, das keine Datenkommunikation unterstützt, ändern Sie die Gehäuseeinstellung [Freigabe ohne Objektiv] auf „ON“.

Wenn Sie die X-T2 verwenden, können Sie die Blendenzahl anzeigen lassen, indem Sie die Blendenwertanzeige in den Einstellungen von TNo auf FNo ändern.