Pünktlich zu Beginn des zweiten Halbjahres 2022 ist Darktable 4 erschienen. Die freie Software verwaltet und bearbeitet Bilddateien, außerdem dient sie zur Entwicklung und von Raw-Dateien. Neu in Darktable 4 sind unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche, Verbesserungen bei Weißabgleich sowie bei Farb- und Belichtungskorrektur. Darktable 4 gibt es für Windows, Mac und Linux.

Mit Darktable 4 ist jetzt das erste große Update der Workflow-Software in diesem Jahr erschienen – rund zehn Jahre, nachdem das mächtige Programm erstmals herauskam. Die freie Software bietet praktisch alles, was zur Verwaltung und Entwicklung von Raw-Dateien nötig ist. In der jetzt veröffentlichten Version 4 sind noch einige Funktionen mehr hinzugekommen.

Neu in Darktable 4 ist beispielweise die Möglichkeit, für den Farb- und Belichtungsabgleich eine Zielfarbe zu definieren. Diese Funktion dient unter anderem dazu, Farb- und Helligkeitswiedergabe unter mehreren Bildern abzugleichen. Verbesserungen gibt es auch bei der Funktion Filmic, die jetzt in sechster Version vorliegt. Sie verhindert nun, dass sich mit der Helligkeitsänderung einer Farbe scheinbar auch ihre Sättigung ändert.

Weitere Verbesserungen gibt es bei Funktion zur Rekonstruktion von Spitzlichtern, sie soll jetzt deutlich bessere Ergebnisse bringen. Und schließlich wurde die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet, alle Module von Darktable 4 zeigen sich nun in einheitlichem Look. Auch unter der Oberfläche hat sich einiges getan, Darktable 4 verspricht schneller zu arbeiten als die Vorgängerversion.

Eine umfangreiche Erläuterung der Verbesserungen und Neuerungen in Darktable 3.8 gibt es hier. Darktable 4 ist auf Deutsch verfügbar, unter anderem für Mac, Windows und Linux – hier geht’s zum Download der aktuellen Version. Das nächste große Update auf Darktable 4.2 haben die Entwickler bereits angekündigt – es soll Ende des Jahres erscheinen. Dann wird es unter anderem eine Funktion zur Restaurierung von Scans geben. Angekündigt ist auch ein neuer Farb-Equalizer, der HDR-Bilder bearbeiten kann.