75 Jahre Faszination B+W Filter: Innovation und Qualität – Made in Germany

Am 01.07.2022 feiert B+W Filter 75-jähriges Jubiläum. Das ist Anlass zurückzuschauen und zu feiern. Immerhin blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Dreivierteljahrhundert zurück, in dem es gelungen ist, uns weltweit einen Ruf als Hersteller hochwertiger und innovativer Filter zu erarbeiten.

Filter gehören zum unverzichtbaren Zubehör für alle, die mehr von ihrer Fotografie wollen als Standard. Mit dem richtigen Filter erzeugt man genau den Effekt, den man haben möchte: Farbe. Wirkung. Gefühl. Es ist unglaublich, was alles möglich ist. Egal ob Amateur oder Profi.

Das erkannten in den 1940er Jahren bereits die Herren Walter Biermann und Johannes Weber in Berlin. Sie gründeten im Juli 1947 die optische Spezialwerkstätte Biermann und Weber. Damit legten sie den Grundstein für die heute weltbekannte Marke B+W Filter.

Nachdem sie 1958 von Berlin nach Wiesbaden umzogen, kam auf der Suche nach weiteren technischen Innovationen recht schnell die Kooperation mit Jos. Schneider Optische Werke (Schneider-Kreuznach) zustande. 1985 erfolgte die Übernahme durch Schneider-Kreuznach.

Ein großer Meilenstein war die Oberflächenvergütung. Als erster Filterhersteller der Welt führte B+W Filter Mitte der 1990er Jahre eine MRC Vergütung ein, die noch heute zu den besten auf dem Markt zählt. Mit der in den 2000er Jahren weiterentwickelten MRC nano Vergütung wurde die Entspiegelungstechnologie nahezu perfektioniert! 1988 erweiterte B+W Filter sein Portfolio um besondere Polarisationsfilter, entwickelt von dem deutschen Pionier Erwin Käsemann.

Der Qualitätsstandard der B+W Filter wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das Herzstück eines jedes B+W Filter ist das polierte und feingeschliffene Glassubstrat. Selbst kleinste Abweichungen machen einen großen Unterschied im Ergebnis. Das ist eine Herausforderung, bedeutet aber auch: Qualität lohnt sich, Innovation lohnt sich, Sorgfalt lohnt sich. Weil man den Unterschied sieht, und das treibt uns an! Auch deshalb gehören B+W Filter seit über 75 Jahren zu den besten der Welt – bei der Mechanik, der Vergütung, der Glasqualität und der Anwenderfreundlichkeit. Hier stimmt einfach alles.

B+W Filter feiert sein Jubiläum gebührend: Anfang des Jahres wurden zwei neue Filterlinien gelauncht – BASIC (ersetzt die Linie F-Pro) und MASTER (ersetzt XS-Pro). Zudem präsentiert B+W Filter ein neues Verpackungskonzept mit hochwertigen Echtlederetuis. Um die Echtheit der Filter zu garantieren investierte der Filterhersteller dieses Jahr nochmals in neue Sicherheitsstandards und stellt ein optimiertes Sicherheitsetikett vor, welches seitlich auf den Verpackungen angebracht ist. Zu guter Letzt kündigt B+W Filter noch eine große Überraschung für das zweite Halbjahr an. Weitere Infos hierzu folgen in den kommenden Wochen.

Meilensteine von B+W Filter

1. Juli 1947

Gründung in Berlin Johannes Weber und Walter Biermann „Optische Spezialwerkstätten Biermann + Weber“

April 1985

Übernahme durch “Jos. Schneider Optische Werke GmbH Bad Kreuznach”

1990

Launch Polfilter nach Käsemann (KSM)

1996

Einführung MRC Vergütung

2002

Launch Soft-Pro

2004

Launch Digital-Pro

2010

Einführung MRC nano Vergütung

2014

Launch “HTC High Transmission Käsemann Polfilter”

2018

Einführung Filterhalter mit Funktionslack

2020

Launch T-Pro Schraubfilter

2021/2022

Launch BASIC und MASTER

2022

75 Jahre B+W Filter