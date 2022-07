Der Blende-Fotowettbewerb 2022 startet am 1. September, doch bereits jetzt wirft er seine Schatten voraus. Denn die Themen für den 48. Blende-Wettbewerb stehen schon fest. Zu den vier neuen Wettbewerbsthemen kommt eine ganz besondere Sonderkategorie hinzu. Auch photoscala wird wieder als Medienpartner mit an Bord sein, Chefredakteur Martin Vieten ist erneut Mitglied der Jury. Also: Kamera-Akku aufgeladen und Objektiv geputzt! Denn teilnehmen dürften nur Fotos, die im Jahr 2022 aufgenommen wurden.

Der 48. Blende-Fotowettbewerb startet am 1. September 2022, bis 30. November können Sie Ihre Wettbewerbsbeiträge einreichen. Dieses Jahr gibt es vier vollkommen neue Themen:

Charakterköpfe: Ein Lächeln, der Blick oder auch eine Falte – blicken Sie mit Ihren Aufnahmen in das Innere eines Menschen und zeigen Sie seine Einzigartigkeit im Porträt.

Ein Lächeln, der Blick oder auch eine Falte – blicken Sie mit Ihren Aufnahmen in das Innere eines Menschen und zeigen Sie seine Einzigartigkeit im Porträt. Faszination Wald: Sehnsuchtsort, Wandergebiet, Platz zur Erholung – und nicht zuletzt Fotomotiv: der Wald. Entdecken Sie die Vielfalt der Natur im wechselnden Licht und nehmen Sie die Betrachter Ihrer Fotos mit auf eine faszinierende Reise.

Sehnsuchtsort, Wandergebiet, Platz zur Erholung – und nicht zuletzt Fotomotiv: der Wald. Entdecken Sie die Vielfalt der Natur im wechselnden Licht und nehmen Sie die Betrachter Ihrer Fotos mit auf eine faszinierende Reise. Makrofotografie – Die Welt im Kleinen: Ob Zahnbürste, das Innere einer Taschenuhr oder Natürliches wie Insekten oder Blumen: Im Kleinen verbirgt sich eine oftmals eine unbekannte Welt. Setzen Sie ein Makroobjektiv an Ihre Kamera an oder schrauben Sie eine Nahlinse vors Objektiv – und machen Sie im Kleinen Verborgenes sichtbar.

Ob Zahnbürste, das Innere einer Taschenuhr oder Natürliches wie Insekten oder Blumen: Im Kleinen verbirgt sich eine oftmals eine unbekannte Welt. Setzen Sie ein Makroobjektiv an Ihre Kamera an oder schrauben Sie eine Nahlinse vors Objektiv – und machen Sie im Kleinen Verborgenes sichtbar. Kreative Spiegelungen: Spiegelungen öffnen einen ganz neuen Blick aufs Motiv. Sie verleihen Ihrem Foto Tiefe, öffnen unbekannte Perspektiven oder erzeugen außergewöhnliche Symmetrien. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und fangen sie Spiegelungen zum Beispiel in der Stadt, der Natur oder im Heimstudio ein.

Etwas ganz Besonders gibt es beim Sonderpreis des Fotowettbewerb Blende 2022: Hier wird erstmals eine künstliche Intelligenz (KI) nach unbestechlich objektiven Gesichtspunkten Fotos bewerten und die zehn besten Aufnahmen küren. Möglich macht es Excire, eine KI-basierte Software zur Bildverwaltung. Wer sich auf das spannende Experiment einlässt, bekommt eine weitere Gewinnchance – mit dem neuen Sonderpreis KI by Excire.

Denken Sie daran: Nur Fotos, die Sie in diesem Jahr aufgenommen haben, dürfen am Fotowettbewerb Blende 2022 teilnehmen. photoscala wird in den kommenden Tagen weitere Einzelheiten veröffentlichen.

Weiterführende Informationen zum Blende-Fotowettbewerb 2022 hat die Profoto GmbH als Ausrichterin hier veröffentlicht. Einzelheiten zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.