Xiaomi und Leica Camera präsentieren erste gemeinsam entwickelte Produkte der Öffentlichkeit

Die Xiaomi 12S Series „co-engineered with Leica“ wurde heute offiziell in China vorgestellt. Insbesondere die Kamera des Flagship-Modells Xiaomi 12S Ultra setzt einen neuen Standard im Bereich Smartphone-Fotografie.

Wetzlar, 4. Juli 2022. Bereits im Mai gaben Xiaomi, eines der weltweit führenden Unternehmen für Smartphones, und die Leica Camera AG ihre strategische Partnerschaft im mobile imaging Segment bekannt. Nun wurden die ersten gemeinsam entwickelten Produkte, die Xiaomi 12S Series „co-engineered with Leica“ auf dem chinesischen Markt vorgestellt.

Leica steht seit mehr als 100 Jahren für anspruchsvolle Fotografie, beste Bildqualität und deutsche Ingenieurskunst. „Bereits seit rund einer Dekade lassen wir unser Know-how erfolgreich in Kamerasysteme im Smartphone-Segment einfließen und stellen damit immer wieder unsere Kompetenzen sowie Aktivitäten in zukunftsorientierte Technologiefelder wie Image Processing, Image Quality Tuning und Computational Imaging erfolgreich unter Beweis. Heute präsentieren wir gemeinsam mit Xiaomi eine neue Ära im Bereich der Smartphone-Fotografie. Insbesondere das gemeinsam entwickelte Flagship-Modell, das Xiaomi 12S Ultra, verdeutlicht die Innovationskraft beider Unternehmen und wird unsere Kundinnen und Kunden mit einem Kameramodul begeistern, das ihnen eine außergewöhnliche Bildqualität, den klassische Leica Image Look und uneingeschränkte Kreativität bietet“, erklärt Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG.

Im Rahmen der Kooperation mit Xiaomi, hat Leica seine Expertise in die Kameramodule der Smartphones der Xiaomi 12S Series einfließen lassen. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Flagship-Modell Xiaomi 12S Ultra. Ein besonderes Highlight des Flagship-Modells und Novum im Smartphone-Kamera-Segment sind die beiden unterschiedlichen Bildprofile, die bei dem Kameramodul zur Auswahl stehen. Endverbraucher*innen können zwischen dem „Leica Authentic Look“ und dem „Leica Vibrant Look“ wählen. Besonders Leica Fans werden sich über den von Leica eigens entwickelten „Authentic Look“ freuen und alle anderen Kund*innen mit Smartphone-Bildern im ikonischen „Leica Image Look“ begeistern. Bei der Bildgebung des „Authentic Look“ wurde von den Leica Image-Experten besonderer Wert auf eine ästhetisch ansprechende und neutral natürliche Farbwiedergabe gelegt sowie auf gut durchzeichnete Schattenbereiche, realistische lokale Kontraste und eine exzellente Reproduktion feinster Details. Darüber hinaus verfügt der „Authentic Look“ über eine reduzierte Korrektur der Vignettierung, um einen minimalen Lichtabfall zwischen der Mitte und den Ecken des Bildes zu erzielen und ihm somit das typische Aussehen eines Bildes, aufgenommen mit einem Leica Summicron-Objektiv, zu verleihen.

Der „Leica Vibrant Look“ wurde von Xiaomi und Leica gemeinsam entwickelt. Durch die Kombination von Xiaomis Erfahrung im Bereich der Smartphone-Fotografie und der für Leica typischen Bildästhetik, können Fotograf*innen mit diesem Look die Emotionen des Augenblicks perfekt in einer lebendigen und dennoch realistischen Farbwelt festhalten.

Ausgestattet mit einem Sony IMX989 1—Zoll Bildsensor mit 50 Megapixeln und einem Vario-Summicron 1:1.9-4.1/13-120 ASPH. mit einem Zoombereich von 13mm bis 120mm, liefert das Xiaomi 12S Ultra brillante Bilder im JPG, DNG und HEIF Format, die insbesondere bei großformatigen Ausdrucken mit ihrer detailgetreuen Bildqualität überzeugen. Das Xiaomi 12S Ultra sowie das Xiaomi 12S Pro und das Xiaomi 12S unterstützen das von Adobe Labs kalibrierte 10-Bit-RAW-Format für eine verbraucherfreundliche Nachbearbeitung.

Alle Produkte der Xiaomi 12S Series „co-engineered with Leica” sind ausschließlich in China erhältlich.