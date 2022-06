Die neueste Version der bekannten Suite, bestehend aus acht Plug-íns für Adobe Photoshop® und Lightroom Classic®, bietet auch ein brandneues Werkzeug zur Entfernung von Dunst und 29 originalgetreu reproduzierte Farbfilmkörnungen.

Die Benutzeroberflächen von Nik Color Efex und Nik Analog Efex wurden von Grund auf neu gestaltet und an die kürzlich aktualisierten Versionen von Nik Silver Efex und Nik Viveza angepasst. Nik Color Efex ist ein leistungsfähiges Mittel zur Verbesserung und Manipulation von Farben und ist nach wie vor das beliebteste Plug-in der Nik Collection-Anwender. Nik Analog Efex ist einzigartig in seinem Potenzial, fotografische Vintage-Effekte nachzubilden. Dank der neu verfeinerten und funktional gestalteten Benutzeroberfläche dieser beiden Plug-ins sind Presets jetzt leichter zugänglich und das Speichern und Bearbeiten von Lieblingseinstellungen wurde vereinfacht.

Die acht leistungsstarken und vielfältigen Plug-ins von Nik Collection 5 funktionieren auch als eigenständige Anwendungen und bieten unbegrenztes kreatives Potenzial. Mehr als 300 Presets ermöglichen sofortige Ergebnisse, während intuitive Schieberegler und DxOs exklusive U-Point™-Technologie für lokale Anpassungen unendliche kreative Möglichkeiten eröffnen und jedes noch so kleine Bilddetail optimierbar machen.

Die U Point™-Technologie, die bahnbrechenden Werkzeuge für lokale Anpassungen, welche gezielte Korrekturen intuitiv und effizient ermöglichen, ohne dass Masken verwendet werden müssten, wurde in Nik Color Efex und Nik Analog Efex weiterentwickelt. Kontrollpunkte können jetzt umbenannt werden, wodurch sie einfacher zu verwalten sind, und Benutzer können sie zudem als Teil eines Presets speichern, was den gesamten Workflow beschleunigt. Durch das Hinzufügen von zwei Schiebereglern für die Farbselektivität – Luminanz und Chrominanz – erhalten die Anwender eine bessere Kontrolle über die Auswirkungen lokaler Anpassungen. Die Benutzeroberfläche wurde aktualisiert, sodass das Erstellen und Bearbeiten eines Kontrollpunkts nun sauber und ohne Ablenkung erfolgen kann.

Zwei weitere wichtige Verbesserungen für Color Efex: ClearView Technologie zum Entfernen von Dunst und 29 authentische Farbfilmkörnungen

Dunst auf Fotos lässt sich mit Nik Color Efex dank ClearView, einer aus DxO PhotoLab 5 übernommen Technologie, spielend leicht entfernen. Nebel, Dunst, Rauch und Verschmutzung werden mithilfe eines einfachen Schiebereglers intelligent entfernt, wodurch die Bilder ihren Kontrast und die ursprünglichen Farben zurückgewinnen. Color Efex wartet außerdem mit 29 neuen, authentischen Farbfilmkörnungen auf, die in den eigens eingerichteten DxO-Labors entwickelt wurden und Liebhabern der analogen Ära eine Vielzahl neuer kreativer Möglichkeiten bieten.

Nik Perspective Efex unterstützt nun mehr als 4.300 neue Kamera-Objektiv-Kombinationen

Nik Perspective Efex profitiert von der fortlaufenden Forschung in den exklusiven DxO-Laboren, die mehr als 20 neue Kameras und 60 Objektive in die Datenbank des unterstützten Equipments aufgenommen hat. Das Plug-in kann somit die geometrischen Verzeichnungen von mehr als 70.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen automatisch korrigieren.

DxO PhotoLab 5 ESSENTIAL ist mit dabei

Diejenigen, die im RAW-Format fotografieren, kommen in den Genuss von DxO PhotoLab 5 ESSENTIAL, der funktionsreichen Bildbearbeitungssoftware, die die renommierten optischen DxO-Module sowie die U Point™-Technologie für präzise lokale Anpassungen enthält.

Über Nik Collection

Nik Collection wurde vor mehr als 25 Jahren entwickelt und besteht aus acht innovativen Plug-ins, die schnell aus Adobe Photoshop®, Adobe Lightroom Classic®, DxO PhotoLab oder als eigenständige Anwendung aufgerufen werden können. Die Plug-ins sind randvoll mit innovativen Filtern, Werkzeugen und Presets, die Fotografen ein unendliches kreatives Potenzial bieten. Die neuesten Updates bauen auf dem Erfolg von Nik Collection 4 auf, das Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und die Möglichkeit bot, mit der U Point™-Technologie vorgenommene lokale Anpassungen als Teil eines Presets zu speichern. Außerdem wurden Meta-Presets eingeführt, mit denen die Benutzer Änderungen aus mehreren Plug-ins kombinieren und mit einem einzigen Klick auf ein Bild in Adobe Photoshop® anwenden können. Zudem gibt es eine neue Funktion in Adobe Lightroom® zum Kopieren und Einfügen von Einstellungen und zur schnellen Anwendung der letzten Bearbeitungen für einen reibungsloseren Workflow.

Preis und Verfügbarkeit

Nik Collection 5 (Windows und MacOS) ist ab sofort zum Download auf der DxO Website (https://shop.dxo.com/de) für 149 € verfügbar.