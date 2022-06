Zur Förderung und zum Erhalt der biologischen Vielfalt

Rollei unterstützt Initiative „Deutschland summt!” anlässlich des Tages der Naturfotografie

Norderstedt, 15.06.2022. Der 15. Juni ist Tag der Naturfotografie. Hierbei geht es vor allem darum, die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur in den Fokus zu rücken, aber auch um zu betonen, wie wichtig und notwendig der Erhalt der natürlichen Lebensräume ist.

Genau dort knüpft der Fotozubehör-Experte Rollei anlässlich des diesjährigen Tages der Naturfotografie an. Der Wandel zu nachhaltigen und ressourcenschonenden Produktverpackungen ist ein kleiner Schritt, den Rollei bereits umgesetzt hat. Ebenso der Ausgleich von CO₂-Emissionen durch die Pflanzung von Bäumen ist ein Anfang. Rollei besitzt zudem bereits auch erste Produkte, die aus nachhaltigen Materialien bestehen, wie beispielsweise die Rucksack-Serie Fotoliner Ocean.

Zum Tag der Naturfotografie geht Rollei noch einen Schritt weiter und präsentiert eine ganz besondere Aktion. Der im Zeitraum vom 15.06. bis zum 20.06.2022 generierte Umsatz wird zu einem Anteil von 25 Prozent der Organisation „Deutschland summt!” zugewendet. Mit dieser Förderung, die sich aus allen Bestellungen in dem Aktionszeitraum ergeben, wird der Schutz und die Aufbereitung der Wildbienen sichergestellt. Dies kommt nicht nur den Wildbienen, sondern auch allen Foto- und Videografen, die bevorzugt in der Natur ihre Aufnahmen machen, zugute, da eine Vielzahl an Pflanzen durch die Wildbienen bestäubt wird. Ein Aussterben der Wildbienen würde die Einzigartigkeit der gesamten Natur sowie der natürlichen Lebensräume für Menschen und Tiere gleichermaßen grundlegend ändern.

Gemeinsam mit den Kunden möchte Rollei „Deutschland summt!” und den Wildbienen unter die Flügel greifen und nachhaltig zum Erhalt der Wildbienenbestände sowie ihrer Lebensräume beitragen. Weitere Details sind unter www.rollei.de/naturfotografie verfügbar.