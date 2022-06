Rollei präsentiert den neuen Dia-Film-Scanner DF-S 1600 SE für Dias und Negative

Sekundenschneller Scanvorgang und 16 Megapixel Auflösung

Norderstedt, 14.06.2022. Der Dia-Film-Scanner DF-S 1600 SE von Rollei ermöglicht, mit einem sekundenschnellen Scanvorgang Dias und Negative in digitale Dateien umzuwandeln. Diese können direkt während des Scanvorganges ohne Computer bearbeitet werden oder für die umfangreichere Nachbearbeitung via USB-C-Kabel auch direkt auf den Computer übertragen werden.

Über die übersichtliche Benutzeroberfläche auf der Vorderseite kann der Dia-Film-Scanner mittels seiner großen Bedienknöpfe gesteuert werden. Über das 3,5-Zoll-TFT-LC-Farbdisplay kann das digitalisierte Material direkt in einer Vorschau angesehen und bearbeitet werden. Durch den umfangreichen Lieferumfang mit unterschiedlichen Halterungen kann ein breites Spektrum an Bildmaterial gescannt werden. Enthalten sind beispielsweise Negativ-Halterung, 110-Millimeter-Halterung und die 8-Millimeter- beziehungsweise Super8-Halterung. Mit einer Scan-Qualität von 3.300 dpi (4.300 dpi interpoliert) für einen 135-Millimeter-Film stellt der Multiscanner und die verbaute Präzisionslinse mit mehreren Elementen eine Auflösung von 16 Megapixeln sicher, die bei Bedarf auch auf bis zu 25 Megapixel hochskaliert werden kann. Damit können Dias und Negative in einer unverfälschten Qualität wiedergegeben werden.

Der DF-S 1600 SE ist in der Lage, die Dias und Negative im JPEG-Format zu digitalisieren und über einen integrierten 2-in-1-Speicherkarten-Slot auf SD-Karten mit bis zu einer Größe von 64 Gigabytes zwischenzuspeichern oder dann auch direkt per Kabelanschluss auf dem Computer abzulegen. Über den HDMI-Anschluss an der Rückseite des Geräts und das mitgelieferte HDMI-Kabel können die Inhalte auch direkt auf einem Fernseher oder Monitor angesehen und bearbeitet werden.

Weitere technische Informationen können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Der neue Dia-Film-Scanner DF-S 1600 SE ist ab sofort für 149,99 Euro (UVP) im Online-Shop unter www.rollei.de/df-s-1600se erhältlich.