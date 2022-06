Adobe optimiert Photoshop und Lightroom durch oberflächenübergreifende Updates

Adobe stellt heute neue Updates für die Creative Cloud-Applikationen Photoshop, Lightroom und Lightroom Classic vor, die Kund*innen Verbesserungen der Bearbeitungs- und Benutzerfreundlichkeit für Photoshop für Web (Beta) ermöglichen. Mithilfe von Adobe Sensei AI und maschinellem Lernen werden komplexe Arbeitsabläufe für Kreative vereinfacht und die geräteübergreifende Zusammenarbeit (Desktop, Web und Mobile) für Photoshop- und Lightroom-Nutzer*innen optimiert.

Scott Beslky, Chief Product Officer und Executive Vice President von Adobe Creative Cloud, stellte die Neuerungen bei einer Kundenveranstaltung in Paris vor: „Diese innovativen, KI-gesteuerten Funktionen für Desktop, Web und Mobile machen es möglich, von überall schnell und einfach mit Photoshop und Lightroom großartige Bilder zu erstellen”, sagt Belsky. „Wir fügen Photoshop für Web immer wieder neue, ausgefeilte Funktionen hinzu, die nicht nur die Freigabe von Projekten zur Überprüfung ermöglichen, sondern auch wichtige Bearbeitungen im Browser erleichtern.“

Zu den heute vorgestellten Updates gehören:

KI-gestützte Innovationen und erweiterte Arbeitsabläufe in Photoshop

Neural Filter in Photoshop reduzieren die Komplexität der Workflows und geben Kreativen die Möglichkeit, die Leistung modernster KI und maschinellen Lernens für ihren Kreativprozess zu nutzen. Damit haben sie sich zu einem der am häufigsten verwendeten KI-gestützten Werkzeuge in Photoshop entwickelt. Bislang wurden über 300 Millionen Neural Filter von mehr als vier Millionen Kreativen auf ihre Arbeiten angewendet.

Adobe hat heute einen leistungsstarken neuen Neural Filter für die Fotorestaurierung veröffentlicht, der Anwender*innen dabei hilft, alte oder beschädigte Fotos wieder zum Leben zu erwecken. Dabei werden Kratzer und kleine Makel in Sekundenschnelle erkannt und beseitigt.

Aktualisierungen gibt es zudem für Photoshop für Web (Beta):

Neue, benutzerfreundliche Bearbeitungsfunktionen wie Kurven, Kanten verfeinern, Dodge and Burn sowie die Konvertierung von Smart-Objekten .

sowie die . Mobiler Browser-Zugriff für schnelles und einfaches Überprüfen und Kommentieren.

für schnelles und einfaches Überprüfen und Kommentieren. Einführungs- und Lerninhalte für Amateur*innen, die bisher nicht mit Photoshop vertraut sind.

für Amateur*innen, die bisher nicht mit Photoshop vertraut sind. Performance-und UX-Verbesserungen.

Leistungsstarke neue Funktionen für das gesamte Lightroom-Ökosystem

Die heutigen Updates für Lightroom und Lightroom Classic bieten leistungsstarke neue Bearbeitungsfunktionen und zeitsparende Arbeitsabläufe für Fotograf*innen.

Zu den Neuerungen gehören:

Fotograf*innen können Videoclips in Lightroom mit denselben Schiebereglern und Presets bearbeiten, die sie auch für Fotos verwenden (Desktop und Mobilgeräte).

bearbeiten, die sie auch für Fotos verwenden (Desktop und Mobilgeräte). KI-unterstützte adaptive Presets für die Anwendung unterschiedlicher Effekte auf bestimmte Teile eines Fotos (Lightroom Desktop, Lightroom Classic, Adobe Camera Raw).

für die Anwendung unterschiedlicher Effekte auf bestimmte Teile eines Fotos (Lightroom Desktop, Lightroom Classic, Adobe Camera Raw). Wichtige Workflow-Verbesserungen für die Anpassung der Intensität von Voreinstellungen (Lightroom Desktop, Mobile, Web, Lightroom Classic) und den Vergleich von Fotos nebeneinander (Lightroom Desktop).

für die Anpassung der Intensität von Voreinstellungen (Lightroom Desktop, Mobile, Web, Lightroom Classic) und den Vergleich von Fotos nebeneinander (Lightroom Desktop). KI-unterstützte automatische Rote-Augen-Entfernung (Lightroom Desktop und Adobe Camera Raw).

(Lightroom Desktop und Adobe Camera Raw). Neue Premium-Presets (Lightroom Desktop, Mobilgeräte, Web, Lightroom Classic und Adobe Camera Raw).

(Lightroom Desktop, Mobilgeräte, Web, Lightroom Classic und Adobe Camera Raw). Erweiterung der Remix-Funktionen auf Lightroom Mobile und Web.

Alle Details zu den Updates des Lightroom-Ökosystems finden Sie im Blogbeitrag.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit



Der Neural Filter für die Fotowiederherstellung wird in Kürze in Photoshop auf dem Desktop verfügbar sein. In Photoshop für Web ist er unter https://creativecloud.adobe.com/cc/photoshop für jede*n mit einem Photoshop-Abonnement erhältlich.

Die neuesten Versionen von Lightroom und Lightroom Classic sind jetzt verfügbar und können über die Creative Cloud Desktop-Applikation heruntergeladen werden. Updates für Lightroom mobile werden ab heute weltweit eingeführt und können im Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.