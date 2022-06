Für Capture One 22 gibt es ein umfangreiches Update. Version 15.3.0 bringt unter anderem drahtloses Tethering für Sony-Kameras, eine völlig überarbeitete Werkzeug-Palette sowie einen intelligenten Radierer für Masken. Capture One 22 (15.3.) ist ab sofort erhältlich – zum Kauf für 299 Euro oder im Abo ab 20 Euro pro Monat.

Bei den Neuerungen in Capture One 22 (15.3.) nennt der Hersteller an erster Stelle die Möglichkeit, ausgewählte Sony-Kameras aus der Software heraus drahtlos fernsteuern zu können. Dabei steht dieselbe Funktionalität zur Verfügung wie bei der Fernsteuerung via USB. Das wireless Tethering funktioniert mit diesen Kameras:

Sony A7R IV/IVa

Sony A1

Sony A7 IV

Sony A7s III

Sony A7C

Sony FX3

Sony ZV-E10

Sony A9 II

Auch für Canon-Kameras hat Capture One das Tethering verbessert. Hier ist es jetzt möglich, die Aufnahmen gleichzeitig auf dem steuernden Rechner und auf der Speicherkarte der Kamera zu speichern.

Als neues Werkzeug bringt Capture One 22 (15.3.) das Magische Radiergummi. Damit lassen sich ähnliche Bereiche aus einer Maske löschen. Zudem wurde in Capture One 22 (15.3.) die Werkzeugpalette komplett überarbeitet, die Icons sind nun größer, das Design orientiert sich am Design von Capture One für iPad.

Auch unter der Haube gibt es Verbesserungen. Capture One 22 (15.3.) scrollt auf dem Mac nun besonders weich, die Unterstützung für Metal ersetzt das bisherige OpenCL auf Intel-Macs.

Capture One 22 (15.3.) ist ab sofort für 299 Euro online erhältlich. Alternativ gibt es die Workflow-Software auch im Abo ab 20 Euro/Monat. Der Update-Preis von ausgewählten Vorgängerversionen startet bei 159 Euro. Außerdem wird eine voll funktionsfähige 30-Tage-Testversion gratis angeboten.