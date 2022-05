Canon: steht Einstieg ins EOS R-Halbformat unmittelbar bevor? +++ Fujifilm I: Ähnelt das Gehäuse der kommenden X-H2S der GFX50S? +++ Fujifilm II: Ist das angekündigte XF 150-600mm jetzt fertig? +++ Leica: Kommt in Kürze SL2-S Reporter? +++ Panasonic: 9mm Weitwinkel für MFT kurz vor der Enthüllung? +++ Sony: Nächste Kamerageneration mit Sprachsteuerung?

Dass Canon seine EOS R-Familie mit Halbformatsystemen erweitert, geistert ja schon länger durch die Gerüchteküchen. Jetzt aber kochen dort die Töpfe gewissermaßen über. Denn in Kürze soll es soweit sein, dass Canon gleich zwei EOS R-Kameras mit APS-C-Sensor einführen könnte. Befeuert werden die Gerüchte zusätzlich dadurch, dass Canon wohl in einigen Märkten bereits aktuelle EOS M-Kameras abgekündigt hat.

Erwartet wird, dass Canon mit gleich zwei Kameras ins EOS R-Halbformat einsteigen wird: Einem Einsteigermodell (könnet EOS R10 heißen) mit rund 24 Megapixel und einer Mitteklassekamera (EOS R7?) mit 32,5 Megapixel. Das größere Modell soll den Gerüchteköchen zufolge bis zu 30 Bilder/s schaffen, Videos in 4K mit 60p aufzeichnen können und mit einem stabilisierten Sensor ausgestattet sein. Als sicher gilt zudem, dass es zu den neuen APS-C-Kameras mindestens zwei Objektive geben wird: ein 18-45mm sowie ein 18-150mm. Wie verlautet, soll Canon seinen Einstieg ins EOS R-Halbformat noch im Laufe des Mais offiziell machen.

Bei Fujifilm scheint die Enthüllung der schon lange erwarteten X-H2S kurz bevor zu stehen. Darauf deutet die momentane Hektik in Gerüchteküchen wie Fujirumors hin. Aufgetischt wird derzeit eine Spekulation, wonach die X-H2S die wesentlichen Gehäuse- und Bedienmerkmale der GXF50S übernehmen könnte. Demnach würden die Fuji-typischen Wahlräder für Belichtungszeit und ISO-Empfindlichkeit entfallen, stattdessen gäbe es ein klassisches PASM-Moduswählrad – und viel Platz für Statusdisplay auf der rechten Kameraschulter. Ganz heiß gehandelt wird zudem, dass die X-H2 intelligentes AF-Tracking mit Objekt- und Tiererkennung beherrschen könnte.

Fujifilm könnte nicht nur bald eine neue Kamera vorstellen (siehe oben), sondern auch das XF 150-600mm. Angekündigt wurde das Super-Telezoom bereits im September 2021 für dieses Jahr, allerdings noch ohne die Lichtstärke zu nennen. Die soll laut Insidern F/5.6 bis F/8 betragen.

Leica plant offenbar für die SL2-S eine Sonderedition „Reporter“. Die könnte wie schon die M10-P Reporteroder die Q2 Reporter speziell für den Außeneinsatz prädestiniert sein. Also mit einer besonders widerstandsfähigen Gehäuselackierung, vermutlich in Olivgrün.

Panasonic hat möglicherweise das Superweitwinkel Leica DG Summilux 9mm / F1.7 ASPH. fertig. Das Objektiv für MFT soll in Kürze kommen.

Von Sony erwarten die Gerüchteköche aktuell nicht viel Neues. In Zukunft könnte der Hersteller jedoch die Bedienung seiner Kameras revolutionieren – und zwar mit Sprachsteuerung. Dass Sony an entsprechenden Konzepten arbeitet, belegt eine Patentschrift, die jetzt aufgetaucht ist. Demnach forscht Sony daran, wie sich die Menüs und Befehle per Spracheingabe bedienen lassen, aber auch gesprochenen Kommandos zur direkten Steuerung der Kamera könnte Sony ermöglichen.