Seit 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. Auch davon betroffen: Skylum. Die Softwareschmiede unter anderem von Luminar Neo ist in Kiew zuhause. Verständlich, dass längst versprochene Updates und Programmerweiterungen zu Luminar Neo noch nicht fertig sind. Jetzt hat Ivan Kutanin, CEO von Skylum, in einem Video-Gespräch aufgezeigt, wie es mit der Entwicklung von Luminar Neo weitergeht und wann weitere Funktions-Updates zu erwarten sind.

Der Software-Hersteller Skylum wurde 2008 von zwei Spieleentwicklern und Amateurfotografen in Kiew gegründet. Zuletzt haben in der Hauptstadt der Ukraine rund 130 Mitarbeiter für Skylum gearbeitet, dort unter anderem Luminar Neo fortentwickelt und Updates für Luminar AI programmiert.

Seit dem 24. Februar liegt Kiew und dem Hagel russischer Granaten und Raketen. Seither haben rund 80 Prozent des Entwicklerteams Kiew verlassen, viele sind ganz aus der Ukraine geflohen. Das hat letzte Woche Ivan Kutanin, CEO von Skylum, in einem Video-Gespräch mit Journalisten erläutert. Trotz dieses Aderlasses in Kiew sei das Team rund um Luminar Neo und Luminar AI jedoch weiterhin einsatzfähig, bekräftigt Kutanin. Eine große Hilfe dabei ist, dass das Internet in der Ukraine weiterhin fast störungsfrei funktioniert – und so die inzwischen über halb Europa verteilten Skylum-Mitarbeiter in ständigem Kontakt bleiben können.