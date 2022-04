Apple: Neuer iMac 27-Zoll frühestens 2023? +++ Canon: RF 130mm F/2 in Arbeit? +++ Fujifilm: Super-Teles für X-Mount geplant? +++ Nikon: Kommt das Nikkor Z 800mm f/6.3 VR PF S zum Kampfpreis? +++ Pentax: zwei neue Telezooms auf dem Weg? +++ Sony: Ist das FE 24-70mm F/2.8 GM II bereits fertig? +++ Tamron: Welche Objektive könnten als Nächstes kommen?

Apple hat mit der Vorstellung des Mac Studio den Intel-basierten iMac 27-Zoll eingestellt – und damit alle die Anwender enttäuscht, die auf einen neuen großen iMac mit Apple-Silikon gewartet haben. Ein Ende der Enttäuschung ist vorerst nicht in Sicht, Insider erwarten nämlich für dieses Jahr keinen neuen iMac 27-Zoll mehr. Der könnte frühestens 2023 kommen und soll dann mit einem Display mit Mini-LEDs zur Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sein. Doch es könnte noch schlimmer kommen: Nicht alle Apple-Experten sind sich einig, ob es überhaupt noch einen 27-Zoll-iMac geben wird.

Canon arbeitet offenbar an einem RF 130mm F/2 für das spiegellose Kleinbildsystem. Das zeigt eine entsprechende Patentschrift, die kürzlich aufgetaucht ist. Sicherlich ein spannendes Objektiv, das Canon da entworfen hat. Doch wie stets gilt: Eine Patentschrift macht noch kein Produkt – ob’s was wird, muss sich noch zeigen.

Auch von Fujifilm sind Patente für neue Objektive aufgespürt worden. Sie beschreiben ein XF400mmF/4 und ein XF550mm F/5.6. Beides sicherlich sehr interessante Super-Teles für das spiegellose APS-C-System von Fujifilm.

Nikon hat das Z 800 mm 1:6,3 VR S Ende Februar in Japan schon gezeigt. Jetzt sickert durch: die Serienfertigung des Super-Teles soll bereits angelaufen sein, in Kürze wird es wohl offiziell vorgestellt werden. Möglichweise sogar zu einem unglaublichen Preis. Aus China kommt die Nachricht, dass das 800er für das spiegellose Z-System nur rund 6000 Dollar kosten soll. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Glaubwürdiger ist da schon die ebenfalls durchgesickerte Gewichtsangabe: Lediglich um die 2300 Gramm soll das Top-Tele wiegen. Was dran ist an den Gerüchten, könnte sich schon kommende Woche zeigen – da könnte Nikon Insidern zufolge das Z 800 mm 1:6,3 VR S offiziell enthüllen.

Pentax ist der einzige Kamerahersteller, der eisern an am SLR-Konzept festhält und Spiegellose anderen überlässt. Jetzt geistern zwei neue Objektive für Pentax-DSLR durch die Gerüchteküche: Das Telezooom HD Pentax-D FA 70-300mm f/4.5-5.6 ED PLM WR SR sowie das Universalzoom HD Pentax-DA★ 50-135mm f/2.8 ED PLM AW.

Dass Sony nach dem FE 70-200mm F2.8 GM OSS II weitere Objektive der „Gold Master“-Serie überarbeiten wird, gilt unter Marktkennern als ausgemacht. Als Nächstes wird das FE 24-70 F2.8 GM II erwartet – und zwar schon in Kürze. Aus einigen Gerüchteküchen dringt, dass die neue Version des Standardzooms noch im April vorgestellt werden könnte. Das FE 24-70 F2.8 GM II soll bei vergleichbarer Bildqualität deutlich kleiner und leichter sein als die aktuelle Version.

Tamron entwickelt fleißig weitere Objektive, wie aus jüngsten Patentschriften hervorgeht. Beschreiben werden dort ein 18-50mm F3.6-5.3 für APS-C sowie die Universal-Zooms 25-115mm F4 und 28-120mm F4 für Vollformat. Einige Insider glauben, die Objektive könnten für DSLR mit größerem Auflagemaß gerechnet sein.