Zwei leistungsstarke Neuheiten und vier Weiterentwicklungen der LED-Dauerlicht-Serie

Innovative und kräftige Dauerlichter mit noch mehr Freiraum für Kreativität

Norderstedt, 05.04.2022. Gleich sechs neue Lichter stellt Jinbei vor. Während es sich bei dem EFIII-150, EFIII-200, EFII-300 und EFII-200Bi um weiterentwickelte LED-Dauerlichter der EF- und EFII-Vorgänger handelt, präsentiert der Hersteller mit dem EF-150Bi und dem EF-300Bi zwei Neuheiten.

Das EF-150Bi bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 5.500 Kelvin und eine Leistung von 170 Watt, die zwischen 0 und 100 Prozent in 1-Prozent-Schritten eingestellt werden kann. Zusätzlich bieten 10 integrierte Lichteffekte mit je 10 Frequenzen Foto- und Videografen die Möglichkeit für cineastische Aufnahmen. Das 2,2 Kilogramm große Bi-Color-Licht besitzt eine sehr gute Beleuchtungsstärke von etwa 18.500 Lux. Mit einem beeindruckenden CRI (Colour Rendering Index) von 97 und einem TLCI (Television Lighting Consistency Index) von 98 bietet das Dauerlicht optimale Voraussetzungen für Videoaufnahmen.

Das ebenfalls neue LED-Dauerlicht EF-300Bi kommt mit satten 300 Watt Leistung und einer variabel einstellbaren Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin. Wie bei dem kleineren EF-150Bi, kann auch bei dem EF-300Bi die Leistung zwischen 0 und 100 Prozent in 1-Prozent-Schritten eingestellt werden. Das Aushängeschild des EF-300Bi ist seine beeindruckende Lichtstärke von 32.600 Lux bei gleich hoher Lichtqualität von 98 wie bei dem EF-150Bi. Zusätzlich verfügt das Kraftpaket über eine U-Halterung, sodass eine flexiblere Montage in verschiedensten Szenarien möglich ist. Bei Bedarf steht auch optional die DMX-512-Steuerung zur Verfügung.

Die Steuerung der beiden Neuheiten kann mitunter direkt am Gerät erfolgen. Hierfür dient das übersichtliche LC-Display, welches alle aktuellen Einstellungen auf einen Blick zeigt. Für noch mehr Möglichkeiten kann die kostenlose Smartphone-App genutzt werden. Für den optimalen Komfort bei on-location-Aufnahmen können die Neuheiten auch optional nur über Akkus mit Strom versorgt werden. All das wird abgerundet von den 32 Kanälen und 16 Gruppen, in denen Licht-Setups abgespeichert werden können, um optimal auf Shootings vorbereitet zu sein.

Sowohl das EF-150Bi als auch das EF-300Bi sind mit einem Bowens S-Type-Anschluss ausgestattet, was die Verwendung einer Vielzahl an Lichtformern garantiert. Für erste Aufnahmen mit gezielter Ausrichtung des Lichts liegen den Dauerlichtern neben dem passenden Netzteil, einer Schutzkappe und einer Bedienungsanleitung auch der neue EF-Boost-Reflektor mit einem großen Abstrahlwinkel von 70 Grad bei. Für 299,- Euro (UVP) ist das EF-150Bi beziehungsweise für 599,- Euro (UVP) ist das EF-300Bi im Onlineshop ab sofort unter www.jinbei-deutschland.de/led-dauerlicht verfügbar.

Ebenfalls neu sind die vier Weiterentwicklungen der EF-Serie. Mit der neuen EFII- und EFIII-Generation stellt der Hersteller die beliebten Modelle EFIII-150, EFIII-200, EFII-300 und EFII-200Bi in überarbeiteter Version vor. Sie kommen mit noch mehr Leistung, bis zu 10 verschiedenen Lichteffekten und einem Bowens S-Type-Anschluss. Das EFII-300 und EFII-200Bi kann zudem mit einer möglichen Stromversorgung per Akku trumpfen. Die Weiterentwicklungen sind ebenfalls ab sofort im Onlineshop unter www.jinbei-deutschland.de/led-dauerlicht erhältlich