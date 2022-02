Voigtländer HELIAR 40 mm f2,8 asphärisch

Erhältlich als Leica M-Mount oder L-Mount (M39)

Hauptmerkmale

Retro-Look im Stile klassischer Vintage-Objektive

Asphärisches Linsenelement für eine hohe Abbildungsleistung bei F2.8

10 Blendenlamellen für ein ausgewogenes Bokeh

Manueller Fokus für zuverlässige Scharfeinstellung

Eingebaute Entfernungsmesserkopplung (mindestens 0,7 m)

Äußerst stabile und langlebige Konstruktion aus Glas und Metall

Das neue 40 mm F2.8 Heliar asphärisch VM / L* (M39) ist ein kompaktes und universell einsetzbares Objektiv mit einer Linsenkonfiguration von fünf Linsen in drei Gruppen, basierend auf dem traditionellen Voigtländer Heliar Design.

Es ist mit zwei Anschlüssen erhältlich: dem VM-Anschluss und mit M39-Schraubgewinde (hier Voigtländer L* genannt).

Ein Highlight ist neben der ultrakompakten Bauform der elegante und präzise gefertigte Scharfstellhebel, der über einen Einrastmechanismus auch fixiert werden kann. Das Objektiv selbst bleibt mit einer Gesamtlänge von 21,2 mm (VM-Bajonettanschluss) bzw. 20,2 mm (L*-Schraubfassung) angenehm gedrungen an der Kamera und ragt nicht ins Sucherbild. Die Abbildungsleistung überzeugt auch bei Offenblende mit einer sehr guten Schärfe bis in die Randbereiche, die kürzeste Aufnahmedistanz liegt bei 0,7 m. Äußerlich im Retro-Stil gehalten, im Innenleben aber mit aktuellster optischer Rechnung ausgestattet, so präsentiert sich unser neues 40 mm F2.8 Heliar asphärisch VM / L* (M39)!

Das Gewicht liegt bei 131 g (VM-Anschluss) bzw. 110 g (L* /M39-Anschluss). Eine Gegenlichtblende und ein Stülpdeckel sind im Lieferumfang enthalten. Beide Anschlussversionen sind jeweils in Schwarz oder Silber erhältlich (Gegenlichtblende und Stülpdeckel nur in Schwarz verfügbar – auch bei der silbernen Variante).

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 549,- Euro, der Verkaufsstart ist für den März 2022 vorgesehen. Einen genaueren Termin werden wir in den nächsten Tagen nachreichen. Vorbestellungen können ab sofort angenommen werden.

* Voigtländer L-Anschluss hat keine Gemeinsamkeiten mit dem L-Mount von Leica, Sigma, Panasonic und Leitz Cine lens!