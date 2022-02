Schnelles Easy-Lock-System mit magnetischem CPL-Filter

Rollei präsentiert verbesserten F:X Pro Filterhalter Mark III für noch mehr Flexibilität

Norderstedt, 28.02.2022. Rollei ergänzt die beliebte Filter-Serie F:X Pro um den weiterentwickelten Rechteckflterhalter. Der F:X Pro Filterhalter Mark III ist aus präzise gefrästem Aluminium in Luftfahrt- Güte und überzeugt mit seinem mattschwarzen Design zur Reduzierung unerwünschter Reflexionen. Der neue F:X Pro Filterhalter Mark III erleichtert die Handhabung von Filtern in den Größen 100 x 100 sowie 100 x 150 Millimeter deutlich und erfüllt damit die Ansprüche von professionellen Filter- Fotografen.

Besonders an dem neuen Halter ist das modulare System, wobei die zwei integrierten gefederten Aufnahmeschienen durch eine separat erhältliche Ergänzungsschiene auf drei Filter aufgestockt werden können. All das ohne zeitaufwendiges und kleinteiliges An- oder Abschrauben. Ebenso leicht ist auch die Handhabung des Filterhalters selbst. Das überarbeitete Easy-Lock-System macht es möglich, dass der Basisring ganz einfach per Knopfdruck aus dem Filterhalter gelöst und wieder eingesetzt werden kann. Der Filterhalter Mark III ist um 360 Grad drehbar, was vor allem bei dem Einsatz von Grauverlaufsfiltern einen großen Vorteil mit sich bringt.

Eine weitere Neuerung ist der runde Polarisationsfilter (auch CPL-Filter genannt) mit Henkel, der ab sofort magnetisch ist. Diese Eigenschaft des neuen CPL-Filters erlaubt einen schnellen und unkomplizierten Einsatz. Wie aus der F:X-Pro-Serie bekannt, ist auch der mitgelieferte CPL-Filter mit dem mit ultrafeinen F:X Pro Coating versehen, sodass das System selbst bei hochauflösenden Kameras mit bis zu 150 Megapixeln gestochen scharfe Bilder liefert.

Zum modularen Charakter des F:X Pro Filterhalter Mark III trägt bei, dass dieser mit sieben Adapterringen (52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 und 82 Millimeter) und einer neuen Filtertasche mit Innenregister für bis zu 10 Rechteckfilter erhältlich ist. Der neue Filterhalter ist ab dem 02. März für 149 Euro (UVP: 209,95 Euro) unter www.rollei.de/filterhalter-markiii verfügbar.

Ebenfalls neu sind auch die Filter-Sets namens F:X Pro Filterhalter Mark III Starter Kit und F:X Pro Filterhalter Mark III Master Kit. Das F:X Pro Filterhalter Mark III Starter Kit umfasst neben dem neuen Filterhalter und dem CPL-Filter auch einen Verlaufsfilter F:X Pro Soft GND8. Mit dem F:X Pro Master Kit, dem größten Filter-Set rund um den neuen Filterhalter Mark III, erhalten Filter-Fotografen zudem auch vier Neutraldichtefilter (F:X Pro ND8, F:X Pro ND64 und F:X Pro ND1000). Wie aus der Filter- Serie F:X Pro bekannt, sind auch die beiliegenden Foto-Filter aus hochwertigem Gorilla®*-Glas mit ultrafeinem F:X Pro Coating beschichtet. Das neue Starter Kit wird für 229 Euro (UVP: 309,94) beziehungsweise das Master Kit für 369 Euro (UVP: 609,91 Euro) im Onlineshop unter www.rollei.de/filter-sets erhältlich sein.

Für den neuen Filterhalter wird es neben den einzelnen Sets auch ein breites Sortiment an Zubehör geben. Dazu gehört unter anderem die Ergänzungs- und Frontschiene, die einzeln verfügbare Basis und der Basisring. Auch der CPL-Filter kann einzeln nachbestellt werden. Neu hinzu kommt der extra erhältliche Basisring in einem Durchmesser von 95 Millimetern. Das gesamte Zubehör wird im Onlineshop unter www.rollei.de/rechteckfilter verfügbar sein.