Jinbei stellt neues RGB-LED-Dauerlicht mit 150 Watt vor

Leistungsstark, App-steuerbar und Bowens-kompatibel

Norderstedt, 23.02.2022. Mit dem neuen EFC-150 RGB LED-Dauerlicht erweitert Jinbei erfolgreich die aktuelle Produktpalette. Eine duale Stromversorgung prädestiniert das Dauerlicht mit einer Leistung von 150 Watt für den Einsatz on location. Neben einer neu verbauten Zoom-LED-Funktion dürfen sich Nutzer auf eine nochmal verbesserte App-Steuerung freuen.

Die Farbtemperatur des EFC-150 RGB LED-Dauerlicht ist im CCT-Modus einstellbar zwischen 2.700 und 7.500 Kelvin. Dadurch ist es ein Leichtes, verschiedene Lichtstimmungen im Studio oder on location zu erzeugen. Ebenso präzise sind die RGB-Farbnuancen von 0 bis 359 einstellbar. In Verbindung mit der kostenlosen App ist die gewünschte Zielfarbe einfach und schnell anpassbar. Kreative, die sich sämtlicher bildgebender Verfahren bedienen, profitieren von den 19 einstellbaren Effekten, die sich ebenfalls per App oder mit einer optional erhältlichen Fernbedienung ansteuern lassen.

Der Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) liegt bei über 97 – der speziell für Videografen relevante TLCI (Television Lighting Consistency Index), liegt sogar bei über 98. Für einen besonders variablen Einsatz mit sämtlichen gängigen Lichtformern garantiert der bewährte Bowens S-Type-Anschluss sowie die im Bajonett integrierte Schirmhalterung. Bereits vorhandene Lichtformer lassen sich damit bedenkenlos in Verbindung mit dem EFC-150 RGB einsetzen. Besonders hervorzuheben ist die verbaute Zoom-LED-Technologie, die eine effektive Bündelung des Lichts ohne Spotvorsatz oder Snoot zulässt.

Erhältlich ist das EFC-150 RGB-LED-Dauerlicht ab sofort zum Preis von 599 Euro unter https://www.jinbei-deutschland.de/efc-150rgb.