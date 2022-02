Nikon veröffentlicht das Aufnahme-Fernsteuerungssystem NX Field Ver. 1.1.0 für professionelle Fotograf:innen und Agenturen

Düsseldorf, 17. Februar 2022 – Nikon gibt die Veröffentlichung von NX Field Ver. 1.1.0 bekannt, einem Aufnahme-Fernsteuerungssystem für professionell Fotografierende, Nachrichten- und Sportagenturen. Dieses Update unterstützt die spiegellosen Vollformatkameras Z 7II, Z 6II, Z 7 und Z 6 (Nikon FX-Format)1. Die Erweiterung für die Z 9 wird in einem zukünftigen Firmware-Update hinzugefügt.

Die Unterstützung für spiegellose Kameras ab Version 1.1.0 ermöglicht die Fernsteuerung der Funktion für stille Aufnahmen, die nur bei spiegellosen Kameras möglich ist. Dadurch können entfernte Kameras auch an Orten und in Situationen eingesetzt werden, in denen eine geräuschlose Bedienung erforderlich ist, z. B. in Konzertsälen oder bei Schachspielen. Die Version 1.1.0 unterstützt außerdem den in spiegellosen Nikon-Kameras enthaltenen Gesichts- und Augen-AF, mit dem sich das Gesicht und die Augen des Motivs bei Fernaufnahmen zuverlässiger fokussieren lassen. Darüber hinaus erleichtern die über einen großen Bereich des Bildausschnitts angeordneten Fokusmessfelder die Fokussierung auf Motive, die sich am Bildrand befinden, für mehr Freiheit bei der Wahl des Bildausschnitts.

Zusätzlich bietet NX Field Ver. 1.1.0 die Unterstützung für Intervallaufnahmen mit kompatiblen digitalen Spiegelreflexkameras und spiegellosen Kameras. Wenn das Aufnahmeintervall und die Anzahl der Aufnahmen in der entfernten Kamera voreingestellt werden, können auch aus der Entfernung automatische Aufnahmen gemacht werden.

Nikon wird weiterhin Updates für NX Field bereitstellen und professionelle Fotograf:innen an vorderster Front bei der Berichterstattung und der Aufnahme entscheidender Momente unterstützen.