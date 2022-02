Apple: Neue iMacs doch noch nicht im Frühjahr? +++ Canon: Zwei Super-Zooms für EOS R in Arbeit? +++ Nikon: Kommt Z 85mm F/1.2 S? +++ OM System: Wird Wow-Kamera noch Olympus heißen? +++ Panasonic: GH6 ohne Rolling-Shutter-Effekt? +++ Sigma: Objektive für Fuji X noch diesen Monat? +++ Vogtländer: Bald auch Objektive für L-Mount und Nikon Z?

Dass Apple im März neue 27-Zoll-iMacs mit Apple-Chips vorstellen wird, galt unter Insidern lange als gesichert. Nun mehren sich die Anzeichen, dass Apple den Termin eventuell nicht halten kann. Einen Grund für die mögliche Verzögerung glauben die Gerüchteköche auch zu kennen: Die kommenden 27-Zoll-iMacs, auf die Bildbearbeiter schon länger warten, sollen mit Mini-LED-Displays ausgestattet sein. Bei diesen speziellen Displays kommt es indes weltweit zu Lieferschwierigkeiten. Als gesichert gilt immerhin: Apple wird im März einen neuen, besonders leistungsfähigen Mac mini M1 Pro / Max präsentieren.

Canon könnte zwei sehr interessante Super-Zooms für das EOS-R-System bringen: 200-500mm F/4 oder 300-800mm F/8. Eine Patentschrift, die jetzt aufgetaucht ist, beschreibt diese beiden für Wildlife- oder Sportfotografen sehr interessanten Zooms. Ob Canon die beiden Objektive realisieren wird? Wie immer bei Patentschriften ist das ungewiss.

Dass Nikon für sein Z-System höchstlichtstarke Objektive anbieten kann, hat der Hersteller mit dem Z 58mm 1:0,95 Noct eindrucksvoll bewiesen. Möglicherweise ist damit aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Aus den Gerüchteküchen heißt es jedenfalls, dass Nikon an einem Z 85mm F/1.2 S arbeitet. Das würde dann sicherlich anders als das Noct mit einem Autofokus ausgestattet sein.

OM System (Olympus) kündigt für den 15. Februar eine Kamera-Vorstellung an – die lange erwartete „Wow“-Kamera? In den Gerüchteküchen gibt es jedenfalls kein Thema, das derzeit heißer gekocht wird. Sogar die angeblich authentischen technischen Spezifikationen kursieren bereits. Demnach bleibt es bei rund 20 Megapixel Auflösung für den MFT-Sensor. Auch die bereits öfters genannten Serienbildrate von 120 Bilder/Sekunde scheint sich zu bestätigen. Ob da der Autofokus mithalten kann? Und eine Frage, die die Fans der Marke sicherlich beschäftigt: Wird noch der Olympus-Schriftzug die neue Kamera zieren?

Auch Panasonic wird in Kürze eine schon lange angekündigte Kamera vorstellen: die GH6. Weitere Details als die bislang bekannten Spezifikationen sind kaum durchgesickert. Nur so viel: Die GH6 soll einen sehr schnellen Sensor erhalten. Der Rolling-Shutter-Effekt dürfte damit der Vergangenheit angehören. Die Gerüchteköche glauben: Der Autofokus der GH6 könnte bis zu fünf Mal schneller arbeiten als bei der GH5. Am 22. Februar werden wir mehr wissen – dann wird Panasonic die GH6 offiziell enthüllen.

Bringt Sigma noch diesen Monat die seit Längerem erwarteten Objektive für Fuji X-Mount? Das wollen jedenfalls die Gerüchteköche von Fuji Rumors erfahren haben. Erwartet werden drei Festbrennweiten mit 16, 30 und 56 Millimeter Brennweite. Die für Halbformat gerechneten Objektive gehören zur günstigeren Contemporary-Serie.

Von Vogtländer erwarten die Gerüchteköche ebenfalls bald neue Objektive. Zum ersten Mal dabei: ein Objektiv mit Anschlüssen für Leica L und Nikon Z. Für die Spiegellosen von Nikon könnte das APS-C-Objektiv Nokton D 35mm f/1.2 – vermutlich eine Variante des 35er für Fuji X. Außerdem soll das Heliar 40mm f/2.8 Aspherical vor der Tür stehen, für Leica M und erstmals von Voigtländer auch mit Leica L-Mount.