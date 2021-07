Übertragung der EXIF-Daten möglich (Hinweis *1) (Hinweis *2) Fokuslupe (Focus Peaking möglich Entfernungsanzeige möglich Bildstabilisierung möglich bei allen Modellen mit Bildstabilisierungsfunktion Parallaxenausgleich nur möglich bei X-Pro3 Body

Kommunikationskompatible Modelle und Firmware (Hinweis *3)

Body Firmware

X–H1 v1.10 or later

X-T4 v1.00 or later

X-T3 v1.00 or later

X-T2 v4.10 or later

X-Pro3 v1.00 or later

X-S10 v1.00 or later

X-E4 v1.00 or later

X-T30 v1.00 or later

Hinweise: