Hauptmerkmale:

Klassisches Retro-Design mit kompakten Abmessungen

manueller Fokus für präzise Scharfstellung

10 Blendenlamellen für ein außergewöhnliches Bokeh

Extrem solide und hochwertige Konstruktion

VM Bajonett / Vollformat

Unser Voigtländer Color-Skopar 21 mm F3.5 Type II ist bereits als Type I mit dem sehr klassischen Design erhältlich. Nun folgt eine nicht minder schöne Variante, die an die Objektive der 1970iger Jahre erinnert. Im Gegensatz zum Type I ist Type II mit einer größeren und halbmondförmigen Fokussiermulde ausgestattet, die eine etwas intuitivere Bedienung verspricht.

Das Innenleben ist bei beiden Versionen identisch und besteht aus neun Linsenelementen in acht Gruppen. Durch den Einsatz einer asphärischen Linse konnte eine hohe Abbildungsleistung bei gleichzeitiger Kompaktheit realisiert werden. Vor allem Landschafts- und Architekturfotografen werden sich an der durchgehenden Schärfe und der minimalen Verzeichnung bis in die Randbereiche erfreuen, aber auch für viele andere Anwendungen ist unsere neue Version des Superweitwinkelobjektivs bestens geeignet. Durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht von nur 220 g bleibt es auch ein stets angenehmer Begleiter im fotografischen Alltag.

Unser Color-Skopar 21 mm F3.5 ist für Leica M-Kameras optimiert, kann aber natürlich auch mittels Adapter an Fuji X-Kameras, Sony E- und Nikon Z-Modellen verwendet werden. Je nach Vorliebe kann man die Farben Silber oder Schwarz wählen.

Optional ist die passende Gegenlichtblende LH-11 erhältlich. Diese ist aus Aluminium gefertigt und mit einer speziellen Beschichtung versehen, die eine klassische Textur verleiht und den Vintage Look nochmals unterstreicht (nur in Schwarz verfügbar).

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799,- Euro (Gegenlichtblende LH-11: 99,- Euro), der Marktstart ist für Dezember 2021 geplant.