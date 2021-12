Im »Standard«-Metadaten-Panel lassen sich endlich die eingeblendeten Informationen auswählen und in der Reihenfolge ändern. Bisher konnte man zwar im Dropdown-Menü der Kopfzeile verschiedene vordefinierte Metadaten-Sets (a) einblenden lassen; oft musste man aber zwischen diesen hin und her wechseln, um die gewünschten Informationen einzublenden und unerwünschte auszublenden. Mit einem Klick auf ­»Anpassen« (b) konfigurieren Sie nun selbst, welche Informationen Sie sehen möchten und welche nicht. Setzen Sie dafür im Anpassungsdialog (c) ein Häkchen vor das jeweilige Feld. Mit »Wiederherstellen« (d) setzen Sie Ihre Anpassungen zurück, »Nichts auswählen« (e) entfernt alle Häkchen, damit Sie schneller nur die gewünschten auswählen können und »Anordnen« (f) öffnet einen weiteren Dialog (g), in dem Sie die Reihenfolge der angezeigten Daten per Drag-and-Drop ändern können.