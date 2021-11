Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee Edition: Der Weg ist das Ziel

Wetzlar, 19. November 2021. In Kooperation mit zwei Stars der Skateboard-Szene, dem Modelabel Vans und dem Skater, Musiker und Fotografen Ray Barbee, stellt die Leica Camera AG mit der limitierten Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee Edition eine ganz besondere Kamera vor, die das Lebensgefühl sowie das Stil- und Designempfinden der Skater-Szene genau trifft. Ray Barbee bringt diese Emotion auf den Punkt: „The joy is in capturing the journey.“

Vans stattet schon seit mehr als 50 Jahren Skater mit Schuhen und Bekleidung aus. Das Multitalent Ray Barbee gilt nicht nur als einer der Pioniere der Skaterszene, sondern ist auch ein erfolgreicher Musiker und Leica Fotograf. Er sagt: „Es ehrt mich sehr, dass mich sowohl Vans als auch Leica an Bord haben – nicht nur um die Verbindung zwischen Skaten und Fotografie zu zeigen, sondern auch um die enormen Beiträge zu feiern, die beide Marken seit so vielen Jahren in ihren jeweiligen Gebieten liefern. Dass diese beiden Marken sich treffen, führt zu einer ganz besonderen Kooperation.“

Die Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee Edition ist mit dem für Vans typischen „Checkerboard“-Muster bezogen. Auf die Oberseite der Kamera ist neben der Unterschrift von Ray Barbee auch das Logo von Vault graviert, eine speziell für hochwertige und exklusive Kooperationen reservierte Marke von Vans. Zum Set gehören zudem ein speziell gestalteter Tragegurt und eine ganz besondere Dust Bag, beide petrolfarben. Die eine Seite der Tasche ziert das Barbee-Zitat „The joy is in capturing the journey“, das zum Motto der Kooperation von Vans und der Leica Camera AG sowie der daraus entstandenen Produkte geworden ist. Auf der anderen Seite der Dust Bag findet sich das berühmte Zitat von Ernst Leitz II „Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert“ – der Startschuss für die Produktion der Leica I im Jahre 1924.

Technisch entspricht die limitierte Edition der Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee dem Serienmodell, das einen großen Micro-Four-Third-Sensor und ein lichtstarkes Zoomobjektiv besitzt (24 bis 75 mm Kleinbildäquivalent). Passend zur Kooperation gibt es von Vans speziell gestaltete T-Shirts und Schuhe – darunter ein petrolfarbenes Modell mit roter Schnürsenkelöse und Checkerboard-Futter – mit den Zitaten von Ray Barbee und Ernst Leitz II. Die Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee Edition kostet 1495 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Zum Verkaufsstart der Kamera präsentiert die Leica Galerie Los Angeles eine Auswahl der Werke von Ray Barbee.