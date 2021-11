Gerade einmal 20 Jahre ist es her, dass Panasonic mit den Kameras der Marke LUMIX seine Erfolgsgeschichte in der Digitalfotografie begann. Dabei setzten LUMIX-Kameras von Anbeginn an Meilensteine. Erst (und bis heute) mit ihren Leica-Optiken. Dann mit der weltweit ersten Superzoom-Kamera, gefolgt von der bahnbrechenden spiegellosen Systemkamera. Weitere Meilensteine: Technologien wie 4K-Foto, das DFD-Autofokussystem oder der konsequenten Integration von Video-Funktionen in seine Systemkameras. Ein Rückblick.

Vor 20 Jahren hatte die Digitalfotografie erste zaghafte Schritte bereits hinter sich. Nun begann an sie auf sicheren Beinen zu stehen. Eine ihrer wichtigsten Stützen: Panasonic mit seiner Kameramarke LUMIX.

LUMIX – Partnerschaft von Leica Camera und Panasonic

Los ging es 2001 – LUMIX. DMC-LC5 und DMC-F7 hießen die ersten Modelle von Panasonic mit dem neuen Markennamen. Das Besondere: Sie arbeiteten mit optischer Technologie des Traditionsunternehmens Leica. Denn nur wenige Monate zuvor hatten Leica Camera mit ihrer weltweit renommierten Optiktechnologie und Panasonic mit seiner jahrelangen Expertise im Bereich der Digitalkamera- und Camcorder-Technik einen Kooperationsvertrag unterschrieben – die Marke LUMIX war geboren. Der Name steht für die Verbindung von optischem und digitalem Know-How: LUMI (= Licht) und MIX (= Mixture).