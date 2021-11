Der kommende Freitag ist der „Black Friday“. Er markiert den Start ins Weihnachtsgeschäft – mit riesigen Rabatten und unglaublichen Schnäppchen. So gibt es bei DxO das gesamte Software-Angebot zum halben Preis, Adobe gewährt 40 Prozent Rabatt. Auch Canon, Nikon, Sony etc. sind dabei: Bei vielen Kameraherstellern gibt es jetzt Geld zurück – bis zu 2.000 Euro.

Auch wenn einige Hersteller und Anbieter teils schon seit Wochen Sonderaktionen zum bevorstehenden Jahresende fahren: offiziell los geht’s mit dem Weihnachtsgeschäft erst am Freitag dieser Woche, den Black Friday. photoscala hat die interessantesten Angebote für Sie zusammengestellt.

DxO: Alles zum halben Preis

Besonders spendabel gibt sich DxO – ab sofort gibt es jedes Programm des der französischen Software-Herstellers zum halben Preis – auch kostenpflichtige Upgrades! Das Angebot gilt bis einschließlich Montag, 29. November 2021.

Nicht entgehen lassen sollten Sie sich den hervorragende Raw-Konverter und Bildverwalter PhotoLab 5, der erst kürzlich erschienen ist. Bei photoscala kommt PhotoLab 5 regelmäßig zum Einsatz, wenn es gilt, High-ISO-Aufnahmen perfekt zu entrauschen. Keine andere Software kann das unser Meinung nach so gut, denn Photo Lab 5 eliminiert die Störpixel bereits beim ersten Schritt der Raw-Konvertierung, dem De-Mosaicing. Seit dem jüngsten Update unterstützt DxO auch Raw-Dateien, die eine Fujifilm-Kamera mit X-Trans-Sensor aufgenommen hat.

PhotoLab 5 auf der DxO Webseite für 109,50 statt 219 Euro, Upgrade für 39,50 statt 79 Euro.

Ebenfalls für die Hälfte gibt es DxO PureRAW. Der vollautomatische Raw-Konverter (unser Kurztest hier) übernimmt die herausragend gute Rauschunterdrückung und Objektivkorrektur von PhotoLab 5. PureRaw integriert sich nahtlos in Lightroom und Photoshop.

PureRaw auf der DxO Webseite für 39,50 statt 79 Euro, Upgrade für 24,50 statt 49 Euro.

Auch bei den Nik Collection 4 sparen Sie jetzt glatt 50 Prozent! Die kürzlich runderneuerten Bildbearbeitungswerkzeuge mit stark verbesserter U-Point-Technologie und über 250 Presets gibt es auf der DxO Webseite jetzt für 74,50 statt 149 Euro, das Upgrade für 39,50 statt 79 Euro.

Zum halben Preis gibt es ferner DxO FilmPack 6. Die Simulation analoger Filme wurde erst kürzlich vorgestellt. Noch bis 29. November wird sie in der Elite-Version auf der Webseite von DxO für 64,50 statt 129 Euro angeboten, Upgrades gibt es für 39,50 statt 79 Euro.

Und schließlich kommt auch DxO ViewPoint 3 zum halben Preis. Die Software verbessert Weitwinkelaufnahmen. Sie begradigt automatisch verzerrte Perspektiven und stellt mit einem Klick die natürlichen Größenverhältnisse am Bildrand wieder her. DxO ViewPoint 3 erhalten Sie auf der DxO Webseitefür 39,50 statt 79 Euro, das Upgrade für 24,50 statt 49 Euro.

Adobe: bis zu 43 Prozent Rabatt für Neukunden

Adobe hat zum Black Friday ebenfalls super Sparangebote zusammengestellt. Allerdings gibt es die Aktionspreise für Einzelkunden nicht direkt im Shop von Adobe, sondern bei Amazon. Und zwar noch bis Sonntag, den 28. November.

Zum Beispiel das Creative Cloud Foto-Abo mit Photoshop, Lightroom Classic und 20 GB Cloud-Speicher für84,99 statt 141,90 Euro im ersten Jahr – ein Angebot, bei dem Sie 40 Prozent sparen. Oder Lightroom zusammen mit Lightroom Mobile für 79,99 satt 139,99 Euro – macht 43 Prozent Rabatt. Alle diese Angebote gelten für Neukunden der Creative Cloud und für das erste Jahr. Das Abo verlängert sich nach Ablauf nichtautomatisch.

Rekordverdächtige 67 Prozent Rabatt gibt es auf das Bundle von Photoshop Elements 2022 & Premiere Elements 2022 – hier zahlen Sie nur 48,99 statt 148,99 Euro. Achtung: Für dieses Angebot wählen Sie bitte die Option „Aktivierungscode per Email“.

Nichts dabei, was Sie interessiert? Alle Adobe Deals auf einen Blick hat Amazon hier gelistet.

Kameras, Objektive, Zubehör: Black Friday Angebote bei Amazon

Amazon steckt schon mitten drin in der „Black Friday Woche“. Ob Kameras, Objektive, Studiozubehör etc. – hier gibt es alles, was das Fotografenherz begehrt, zu teils drastisch reduzierten Preisen. Am besten schauen Sie gleich mal rein, was Amazon für Fotografen reduziert hat. Wichtig: Rufen Sie die Angebote öfters auf, Amazon ändert sie täglich!

Exklusiv für Amazon haben einige Kamera- und Objektivhersteller spezielle Black Friday-Angebote geschnürt. So gibt etwa Sony 200 Euro Sofort-Rabatt auf ausgewählte Kameras und Objektive. Besonders spendabel ist Olympus, hier sparen Sie bis zu 38 Prozent bei Amazon. Vergünstigte Kameras gibt es auch, zum Beispiel die OM-D E-M5 Mark III im Kit mit dem Objektiv 14-140mm für 1099 statt 1499 Euro.

Rollei: Black Friday Deals sind weiterhin aktuell

Rollei ist besonders früh in die Black Friday-Wochen gestartet. Alle Angebote – soweit noch verfügbar – sind weiterhin aktuell. Hier geht’s direkt zu den aktuellen Deals bei Rollei.

Luminar Neo

Die innovative Bildbearbeitung Luminar Neo mit KI-gestützten Automatiken kommt zu Beginn des neuen Jahres. Im ersten Test konnte sie uns bereits überzeugen. Für Vorbesteller gibt es Luminar Neo für 59 Euro statt regulär 79 Euro sowie Luminar Neo plus Luminar AI für 88 Euro statt regulär 158 Euro.

Affinity Photo und mehr – alles 30 % reduziert

Dieses Jahr legen sich besonders viele Software-Anbieter mit ihren Black Friday-Angeboten ins Zeug, auch Affinity zählt dazu. Der Hersteller gibt 30 Prozent Rabatt auf die empfehlenswerte Bildbearbeitung Affinity Photo, Sie zahlen nur 37,99 statt 54,99 Euro. Derselbe Preis und derselbe Rabatt gelten auch für Affinity Designer und Affinity Publisher. Alle Black Friday-Angebote von Affinity finden Sie hier.

Cashback bei Canon, Nikon, Sony und anderen

Traditionell beschränken sich Kamera- und Objektivhersteller nicht nur auf kurze Black Friday-Rabattaktionen, sondern kurbeln das Weihnachtsgeschäft mit „Cashback“ an. Das heißt: Es gibt beim Kauf der Aktionsprodukte Geld zurück – entweder noch direkt an der Kasse oder nach Einreichen des Kaufbelegs beim Hersteller. Hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die derzeit laufenden Cashback-Aktionen: