Meyer Optik Görlitz – Neue Werkstatt im Herzen Hamburgs!

Der neue Standort im Detail

Interessierte herzlich willkommen

Was folgt?

Bad Kreuznach / Hamburg – 16. November 2021 – Meyer Optik Görlitz eröffnet neuen Standort, inklusive gläserner Objektivwerkstatt, im Herzen Hamburgs.

„Mit den erfolgreichen Markteinführungen der aktuellen Objektive und der Gründung der Meyer Optik Görlitz GmbH dieses Jahr, haben wir den Grundstein für Meyer Optiks Zukunft gelegt“ sagt Timo Heinze, Geschäftsführer der Meyer Optik Görlitz GmbH. „Bisher wurden unsere Objektive durch eine Partnerfirma in Hamburg montiert. Obwohl dies zu unserer vollsten Zufriedenheit geschah, war es von Anfang an unser Ziel diesen wichtigen Teilprozess der Objektivfertigung selbst abzubilden. Wir haben uns bewusst für den Standort Hamburg entschieden, da wir, neben den reinen Arbeitsschritten, ebenfalls Personal der bisherigen Werkstatt übernehmen und somit auf bestehende Erfahrung und Expertise zugreifen können. Gleichzeitig bietet der Standort Hamburg allen Fotointeressierten viele Sehenswürdigkeiten, sowie eine sehr gute Verkehrsanbindung und macht einen Besuch bei Meyer Optik noch attraktiver.“

Der neue Standort im Detail

Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort, direkt an der Grenze zur HafenCity gelegen, befindet sich die neue Objektivwerkstatt der Meyer Optik Görlitz GmbH. In den 1928 gebauten, denkmalgeschützten Gebäuden des sogenannten Brandshofs, findet die Werkstatt des traditionseichen Objektivherstellers eine ebenso historische Heimat. Wie Meyer Optik selbst wird auch der Standort am Brandshofer Deich, mit dem auf der gegenüberliegenden Uferseite geplanten Elbtower, eine Verbindung zur Moderne erhalten. Die Verbindung zur Fotografie ist bereits durch die vielen Sehenswürdigkeiten in der direkten Umgebung, z.B. die Oberhafenbrücke, die Landzunge am Billhafen, viele weitere als Motiv geeignete Gebäude und nicht zuletzt durch das zu Fuß erreichbare Haus der Photographie, gegeben. Ferner wird das gesamte Areal in naher Zukunft weiter überarbeitet und eine absolute Sehenswürdigkeit Hamburgs werden.

Interessierte herzlich willkommen

Mit Inbetriebnahme der neuen Manufaktur gibt es die Möglichkeit, die Fertigung der Meyer Optik Objektive zu besuchen. Eine offizielle Eröffnungszeremonie wird, sobald die Corona-Lage dies in einem verantwortungsvollen Rahmen erlaubt, nachgeholt. Bis auf Weiteres bedarf ein Besuch der Werkstatt einer vorherigen Terminanfrage, um entsprechende Vorkehrungen treffen zu können. Grundsätzlich können Interessierte bei der Entstehung der in Handarbeit gefertigten Objektive zusehen und sich selbst ein Bild von der Objektivherstellung machen. Die in modernsten Verfahren produzierten Glaslinsen, werden nach wie vor durch Meyer Optiks Schwesterunternehmen, OPC Optics mit Sitz in Bad Kreuznach, an die neue Werkstatt in der Hansestadt geliefert. Ebenso werden die mechanischen Komponenten weiterhin durch namhafte Feinmechanik-Unternehmen in Deutschland hergestellt.

Was folgt?

Im Laufe des nächsten Jahres wird im selben Gebäude ein Showroom entstehen, indem neben ausgestellten Fotografien, Workshops und eigene Veranstaltungen möglich sein werden. Meyer Optiks Portfolio wird noch in diesem Jahr um das Trioplan 35 f2.8 II, welches sich derzeit in Produktion befindet, und Varianten des Trioplan 100 II für die spiegellosen Vollformatkameras mit den Anschlüssen Nikon Z und Canon RF erweitert. Darauf werden im Anschluss die, sich aktuell in der Prototypenphase befindenden, Biotar 58 f1.5 II und Biotar f1.5 75 II folgen.