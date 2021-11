CAPTURE X erweitert Fine Art Kollektion um zwei neue Papiere: Photo Silk und Rag Watercolour

Junge Fine Art Marke lässt Fotografenwünsche wahr werden

Unter der Produktmarke CAPTURE X wurde vor knapp zwei Jahren ein breites Produktprogramm von Fine Art und Fotopapieren gelauncht, das sich sowohl an Profi-Fotografen, als auch an ambitionierte Amateur-Fotografen und weitere kreative Branchen richtet. Das Besondere an CAPTURE X: Das Unternehmen stellt den Dialog mit Interessenten in den Mittelpunkt und entwickelt das eigene Angebot auf Basis von Kundenwünschen weiter. So auch die beiden neuen Papiere Photo Silk und Rag Watercolour, mit denen die Experten für Inkjet-Fotopapiere aus Osnabrück aktuell ihr Produktportfolio um eine Seidenraster Oberfläche und eine echte Aquarellstruktur erweitern. Somit können Kunden für ihre Werke nun aus acht verschiedenen Papieren wählen. CAPTURE X ist eine Produktmarke der T/D 3sixty Verwaltungs GmbH, einem Tochterunternehmen des 1895 gegründeten Osnabrücker Spezialpapierherstellers Felix Schoeller Group.

Rag Watercolour ist ein Baumwollpapier mit typischer Aquarellstruktur

Die bisherigen drei Baumwollpapiere von CAPTURE X werden nun ergänzt um das 310 Gramm schwere Rag Watercolour, das schon im Namen auf die Aquarellstruktur verweist. Zahlreiche Fotokünstler, die sich auch mit Malerei beschäftigen oder diese selbst anfertigen, hatten den Wunsch nach einem solchen Papier geäußert. Mit dem Rag Watercolour haben sie die Möglichkeit, Aquarellzeichnungen im Druck zu vervielfältigen und dabei gleichzeitig die Aquarellanmutung wiederzugeben. Das Papier eignet sich gleichermaßen für Kunstreproduktionen als auch für charakterstarke Portrait- und Landschaftsaufnahmen, die mit dem Rag Watercolour eine eigene, verstärkende Optik wie auch eine edle Haptik aufweisen. Das Papier enthält keinerlei optische Aufheller und erfüllt somit höchste Ansprüche an die Haltbarkeit und ist auch für den Einsatz in Museen geeignet. Neben A4 und A3 Formaten sind auch kostengünstige Testpacks direkt über Amazon erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Website zugänglich.

Klassische Fotografen werden das Photo Silk lieben

Wer die Silbersalzentwicklung liebt und sich möglicherweise danach zurücksehnt, wird sich über das Photo Silk freuen. Denn dieses 275 Gramm schwere Fotopapier verkörpert die Erinnerung an das typische und beliebte Seidenraster der Silbersalzära. Das neue, strukturierte Fotopapier ist reinweiß, die Oberfläche verfügt über eine geometrische Prägung, die das Licht bricht und Motiven viel Tiefe verleiht, ohne vom eigentlichen Motiv abzulenken. Ein weiterer Vorteil der Seidenrasteroberfläche ist der Kopierschutz: Die Drucke können schlecht gescannt und somit nicht unerlaubt vervielfältigt werden. Weitere typische Anwendungen sind Portraits, aber auch Landschaftsfotografien oder Hochzeitsfotografien erstrahlen mit intensiven Farben und scharfen Details. Weitere Informationen sind auf der Websiteverfügbar, während Testpacks und Boxen direkt über Amazon erhältlich sind.

Testpacks sofort über Amazon verfügbar

Die beiden neuen Papiere sind als Testpacks mit 5 Blatt sowie als 25 Blatt Boxen in A4- sowie A3-Formaten im Amazon-Shop verfügbar.