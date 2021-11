Fujifilm kündigt eine neue Sofortbildkamera an, die instax mini Evo Hybrid. Sie zitiert den Look klassischer Fujifilm-Kameras, technisch ist sie ganz auf der Höhe der Zeit. Etwa mit zehn integrierte Objektivmodi und zehn Filmeffektfilter und einer Sofortdruckqualität von 600 ppi. Die instax mini Evo Hybrid soll ab Februar 2022 erhältlich sein und knapp 200 Euro kosten. Pressemitteilung von Fujifilm Imaging Systems GmbH & Co. KG: