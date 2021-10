DxO veröffentlicht heute ein umfangreiches Update für die Workflow-Software PhotoLab 5. Die neue Version unterstützt erstmals Fuji-Kameras mit X-Trans-Sensor, nutzt IPTC- und EXIF-Daten zur Bildverwaltung und beschleunigt die Deep-Prime-Rauschreduzierung. Neu sind in PhotoLab 5 zudem Verlaufskorrekturen per Kontrolllinien sowie Farb- und Luminanzmasken.

Bislang mussten Besitzer einer Kamera mit Fujifilm-X-Trans-Sensor auf den hervorragenden Raw-Konverter PhotoLab verzichten – die Software verstand sich nur auf Rohdaten, die von einem Sensor mit Bayer-Pattern stammen. Mit der heute veröffentlichten Version 5 ist PhotoLab nun in der Lage, auch Raw-Daten mit X-Trans-Raster zu entwickeln. Dabei wahrt PhotoLabs 5 alle Vorteile der speziellen Fuji-Sensoren wie eine hohe Farbauflösung oder geringere Moiré-Neigung.

Deutlich erweitert hat Hersteller DxO die Verwaltungsfunktionen in PhotoLab 5. So sind jetzt hierarchische Schlagworte möglich, die sich in einer übersichtlichen Baumstruktur darstellen lassen. Ferner kann PhotoLab 5 IPTC- und EXIF-Daten zur Bildverwaltung heranziehen, was auch den Import aus anderen Bildverwaltungsprogrammen erleichtern soll.

Viel getan hat sich bei PhotoLab 5 in Sachen Raw-Konvertierung und Bildbearbeitung. So arbeitet die hervorragende, aber rechenintensive Rauschunterdrückung Deep Prime jetzt bis zu viermal schneller. Neue Möglichkeiten gibt es für lokale Korrekturen via U-Point. Hinzugekommen sind Verlaufsmasken, die Wirkung sämtlicher U-Point kann auf ausgewählte Helligkeits- und Farbbereiche beschränkt werden.

Wie immer, wenn ein großes Update für PhotoLab kommt, bietet DxO auch PhotoLab 5 zum Einführungspreis an. Die Essential Edition gibt es bis zum 14. November für 109,99 statt 139 Euro, die Elite Edition für 164,99 statt 219 Euro. Besitzer von PhotoLab 3 oder PhotoLab 4 erhalten das Update auf PhotoLab 5 stark vergünstigt, bis zum 14. November mit nochmals bis zu ca. 20 Euro Ersparnis. Das Update der Essential Edition kostet damit 54,99 statt später 75,00 Euro, das Update der Elite Edition gibt es für 79,99 statt regulär 99 Euro.

