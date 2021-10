DxO FilmPack 6: das Herz der Filmfotografie mit hoher Wiedergabetreue

Diese neue Version enthält neue Film-, Kinematographie- und Fujifilm-Rendering- Funktionen und unterstützt RAW-Dateien von X-Trans (Beta). Sie bringt eine breite Palette neuer Effekte mit sich und hat außerdem eine Zeitmaschine im Gepäck: eine einzigartige und interaktive Reise durch die Geschichte der Filmfotografie.

Der Maßstab für Authentizität

DxO FilmPack reproduziert die Farben und die Körnung des legendären Schwarz-Weiß-Films dank eines exklusiven Laborkalibrierungsprozesses so genau wie möglich. Die Software reproduziert Farbton, Sättigung, Kontrast und Körnung von 84 authentischen Filmwiedergaben in digitalen Bildern, darunter die berühmten Kodak Tri-X 400, Polaroid 690, Ilford HPS und Fujifilm Superia. Es bietet auch einen sehr originellen Ansatz, um durch die verschiedenen Epochen der Fotografie zu reisen, und zwar in Bezug auf Entwicklung und Verarbeitung.

Zeitmaschine: Die Geschichte der Fotografie im Dienste der Kreativität

DxO FilmPack 6 ist eine echte Zeitmaschine, die eine noch nie dagewesene Reise durch die Geschichte der Filmfotografie bietet, von ihrer Entstehung bis zum heutigen Tag. Die Software bietet eine neue Art der Darstellung von Filmen und kreativen Renderings aus 14 Epochen, die mit legendären, ikonischen Bildern oder sogar großen Namen der Fotografie bebildert sind. Jedes Foto wird aus technischer und historischer Sicht dokumentiert, und dem Benutzer wird die am nächsten liegende Darstellung gezeigt, damit er sie auf seine Bilder anwenden und einen ähnlichen Stil und eine ähnliche Darstellung erreichen kann. So kann er zum Beispiel seinen Schwarz-Weiß-Fotos das Flair der 1950er Jahre oder die Seele der Fotos von William Klein verleihen.

„Wir wollten DxO FilmPack eine zusätzliche Dimension verleihen“, sagt Jean-Marc Alexia, VP Marketing & Product Strategy. „Um unsere Zeitmaschine zu dokumentieren, haben wir mit dem Verein der Freunde des Französischen Museums für Fotografie in Bièvres zusammengearbeitet, der von dem Fotografen Didier Pilon geleitet wird, der eine fantastische Dokumentation erarbeitet hat.“

Neue Filme mit mystischen Elementen

DxO FilmPack tritt außerdem mit 15 neuen Renderings in das moderne digitale Zeitalter ein: zwei legendäre Filme – der berühmte EKTACHROME Professional Infrared EIR Umkehrfilm von KODAK und der monochrome Polaroid 600 IMPOSSIBLE PX 600 SILVER SHADE Sofortbildfilm, sieben Filmsimulationsmodi von Fujifilm-Digitalkameras der X-Serie und sechs Kino-Renderings, die von den neuesten Trends in der Filmfarbkorrektur inspiriert sind.

Eine breite Palette an kreativen Effekten

DxO FilmPack 6 eröffnet auch neue kreative Horizonte mit 20 neuen Effekten – beispielsweise zerknittertes Papier oder Tropfen –um Ihren Bildern einen Vintage-Look zu verleihen, 15 neuen Lichteffekten – Lichtflecken, Dunst oder Zoom-Effekte – um subtile Farbeffekte hinzuzufügen, und 15 neuen Rahmen – matt, schwarzer Rahmen, Filmrand – um Ihre Bilder in Kunstwerke zu verwandeln oder Ihren Aufnahmen einen originellen Look zu verleihen.

Vollständige Acht-Kanal-HSL-Einstellungen und vollständig anpassbare partielle Drehung

Eine neue Farbwiedergabe-Engine, die auf 8 statt bisher 6 Kanälen basiert, ermöglicht eine präzisere Farbsteuerung. Außerdem ist es jetzt möglich, den Farbton in Lichtern und Schatten selbst zu wählen, Farben zu kombinieren und subtile und realistische partielle Dreheffekte zu erzielen.

Preise & Verfügbarkeit

DxO FilmPack 6 (PC und Mac) ist ab sofort im Online-Shop von DxO (http://shop.dxo.com/de) bis zum 14. November 2021 zu folgendem Einführungspreis erhältlich:

DxO FilmPack 6 ESSENTIAL Edition: 54,99 € statt 85 €.

DxO FilmPack 6 ELITE Edition: 109,99 € statt 139 €.

Für die DxO FilmPack 6-Lizenz ist kein Abonnement erforderlich. Besitzer von DxO FilmPack 5 können ein Upgrade auf DxO FilmPack 6 erwerben, indem sie sich in ihrem Kundenkonto unter https://shop.dxo.com/login_upgrade.php/de anmelden. Besitzer einer Vorgängerversion von DxO FilmPack 5 haben keinen Anspruch auf ein Upgrade und müssen eine neue Lizenz erwerben.