„Live Life WIDE“: FUJIFILM präsentiert den neuen instax Link WIDE Printer

Düsseldorf, 13. Oktober 2021 – Mit einem absoluten Highlight startet FUJIFILM in das letzte Quartal des Jahres. Der neue instax Link WIDE Printer erweitert nicht nur das bisherige Sortiment der beliebten Smartphoneprinter, sondern lässt auch die Herzen aller instax Fans höherschlagen. Mit einer Vielzahl an innovativen Funktionen wird das Neuprodukt ab dem 22. Oktober für 149,99 Euro (UVP) im deutschen Markt erhältlich sein.

Schon seit längerem sehnt sich die große instax Community nach einer Neuerung für das WIDE-Format (62×99 mm). Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung: Mit dem instax Link WIDE Printer präsentiert FUJIFILM den ersten Smartphoneprinter im WIDE-Format – eine Premiere für den Markt der Sofortbildfotografie. Unter dem Motto „Live Life WIDE“ wird der neue instax Link WIDE Printer in den Farben „Ash White“ und „Mocha Gray“ ab dem 22. Oktober im deutschen Handel erhältlich sein. Nach der erfolgreichen Markteinführung der instax mini 40 Sofortbildkamera im April dieses Jahres folgt mit dem instax Link WIDE Printer nun zeitnah zum anstehenden Weihnachtsgeschäft das zweite Neuprodukt, welches das umfangreiche Sortiment von FUJIFILM instax erweitert.

Aus technischer Sicht überzeugt der 340 Gramm leichte Drucker auf ganzer Linie. Dank der für iOS und Android kostenlosen instax Link WIDE App kann eine kabellose Verbindung via Bluetooth zum Smartphone her- gestellt werden. Darüber hinaus bietet der instax Link WIDE Printer den Nutzern die Möglichkeit, zwischen dem klassischen Sofortbildlook „instax- Natural“ (Vintage-Look) und dem „instax-Rich-Modus“ (schärfere und farbintensivere Bildqualität) zu wählen.

Neben dieser technischen Komponente besticht der instax Link WIDE Printer mit zahlreichen innovativen Funktionen innerhalb der App. So ist es instax Fans zukünftig möglich, die Sofortbilder im instax WIDE Format mit persönlichen Botschaften zu versehen. Sounds, Nachrichten, Standorte oder Links zu Webseiten können über einen QR-Code mit auf das Sofortbild gedruckt werden. Diese Innovation bietet dem User viele praktische Kreationsmöglichkeiten, so dass sogar Einladungskarten als Sofortbild gedruckt werden können. Somit bietet FUJIFILM auch für Fotografen und Unternehmen eine kreative Möglichkeit, Kontaktdaten oder Erinnerungsstücke auf einzigartige Weise zu teilen. Des Weiteren steht eine Auswahl an verschiedenen Druckvorlagen zur Verfügung, die sich ganz einfach auf das eigene Bildmotiv legen lassen. Außerdem sind bereits bekannte Funktionen wie der Collagendruck oder das Zeichnen sowie Be- arbeiten von Sofortbildern innerhalb der instax Link WIDE App möglich.

Zusätzlich zum neuen instax Link WIDE Printer präsentiert FUJIFILM außerdem einen weiteren Sofortbildfilm im WIDE Format, der zeitgleich mit dem neuen Smartphoneprinter eingeführt wird. Der neue instax WIDE Black Frame umfasst zehn Sofortbilder pro Filmpackung und wird zu einem Preis von 10,99 Euro (UVP) ebenfalls ab dem 22. Oktober 2021 im deutschen Handel angeboten.

Mit dem neuen instax Link WIDE Printer bietet FUJIFILM für alle instax Fans ein vollumfängliches Sofortbilderlebnis, um das Leben unter dem Motto „Live Life WIDE“ in vollen Zügen zu genießen. Der neue instax Link WIDE Printer wird in zwei Farben ab Ende Oktober für 149,99 Euro (UVP) im Handel verfügbar sein.