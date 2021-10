Als Riesenpluspunkt hat sich im täglichen Einsatz der optische Bildstabilisator des Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD erweisen. Bei 450 Millimeter Brennweite (umgerechnet auf Kleinbild) ließe sich ohne Stabi kaum das Motiv im Bildausschnitt halten. Hinzu kommt, dass Sony die Alpha 6400 und Alpha 6100 nicht mit einem stabilisierten Sensor ausstattet.

Beim Autofokus-Antrieb für das 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD setzt Tamron auf einen schnellen und leisen Linearmotor. Und tatsächlich, das Super-Zoom stellt flüsterleise scharf – das wird vor allem auch Videofilmer freuen. Schnell ist der Autofokus zudem, insbesondere bei Einzelbild-AF: Auslöser antippen, und eh man sich’s versieht, hat die Alpha 6400 schon scharf gestellt. Damit ist das „Immerdrauf“ uneingeschränkt schnappschusstauglich. Sogar gemäßigte Action-Aufgaben meistert der Autofokus des Tamron-Teles anstandslos.

Bildqualität

Wenn es um die Bildqualität geht, hatten Super-Zooms wie das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD in früheren Zeiten keinen guten Ruf. „Suppen-Zoom“ oder „Gummilinse“ waren da noch eher harmlose Verballhornungen für Objektive mit einem sehr großen Zoom-Faktor. Derartigen Schmähungen muss sich das Universal-Zoom von Tamron glücklicherweise nicht gefallen lassen.

Ganz gleich, um welche Aspekte der Bildqualität es geht – das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD gibt sich kaum eine Blöße. Schärfe? Haken dran! Und zwar über den gesamten Brennweitenbereich. Sicherlich gibt es Objektive (insbesondere Festbrennweiten), die noch mehr Details herauskitzeln. Aber was das Tamron-Zooms angesichts seiner universellen Einsatzmöglichkeiten auf den Sensor bringt, ist schon beeindruckend. Lediglich am kurzen Zoom-Ende nimmt die Schärfe in den Ecken und Rändern sichtbar ab.

Erfreulich auch, wie sehr sich das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Abbildungsfehler verkneift. Chromatische Aberration und Vignettierung sind praktisch kein Thema – für ein Zoomobjektiv mit derart großem Brennweitenbereich durchaus keine Selbstverständlichkeit. Ebenfalls bemerkenswert: Das Universal-Zoom hat keine Probleme mit direktem Gegenlicht, Flares oder Ghosting hat Tamron gut unterdrückt.

Also alles bestens also? Nicht ganz. In Sachen Verzeichnung hat das 18-300mm von Tamron noch Nachholbedarf, insbesondere am kurzen Zoom-Ende. Zwar sehen die JPEGs aus der Kamera recht ansehnlich aus, doch die unbehandelten Raw-Dateien decken auf, dass das All-in-one ordentlich tonnenförmig verzeichnet. Bei der Korrektur der Weitwinkelaufnahmen wird das Bild dann nicht unerheblich zugeschnitten, es geht letztendlich etwas Bildwinkel verloren.

Wenn es ums Bokeh geht, kann das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD seine geringe Lichtstärke nicht verhehlen. Spitzlichter im Unscharfen bildet es etwas hart und kringelig ab. Wer auf ein ruhiges Bokeh Wert legt, sucht sich idealerweise einen gleichmäßig ausgeleuchteten Hintergrund.

Trotz der kleineren Schwächen hat die Bildqualität des Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD durchweg einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Vor allem, wenn es um Auflösung und Schärfe geht, lässt das Objektiv nichts anbrennen – bei einem derart großen Zoombereich absolut keine Selbstverständlichkeit.

Mein Fazit

Von wegen „Suppenzoom“! Das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD macht an der Alpha 6400 (und ihren Schwestern) eine erfreulich gute Figur. Die Abbildungsleistung ist tadellos, der Autofokus arbeitet schnell und leise, das Handling geht in Ordnung. Wer dieses „Immerdrauf“ an seiner Sony hat, braucht fast kein anderes Objektiv mehr. Bei mir sind jedenfalls das 12er von Voigtländer (als Ergänzung nach unten) sowie das Sony E 70-350 mm 4.5-6.3 G OSS (als Backup) während eines mehrtägigen Ausflugs ins Zillertal in der Fototasche geblieben. Zu bequem war es, mit der Alpha 6400 und dem Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD unterwegs zu sein, ohne das Objektiv wechseln zu müssen.