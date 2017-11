Und schließlich ist das Display der RX10 IV berührungsempfindlich. Die Touch-Funktionen dient zum einen zur Positionierung des AF-Felds auf der gewünschten Motivpartie. Und bei der Bildwiedergabe schaltet man mit einem Doppeltipper in die 100%-Ansicht um. Gut gefallen hat mir, dass man das AF-Feld beziehungsweise den Bildausschnitt bei der Wiedergabe verschieben kann, indem man über das Touchdisplay streicht. Schade finde ich dagegen, dass Sony die Touch-Funktionen auf die genannten Funktionen beschränkt hat – im Menü oder Schnellmenü ist das berührungsempfindliche Display wirkungslos.

Neu ist übrigens auch die deutliche Preissteigerung, mit der sich die RX10 IV von ihrer Vorgängerin absetzt: 1999 Euro ruft Sony für die RX10 IV auf, 400 Euro mehr als für die RX10 III, die weiterhin im Angebot bleibt. In den USA wird die RX10 IV für 1699 Dollar angeboten und ist damit nur 200 Dollar teurer als die RX10 III.

RX10 IV in die Hand genommen

So eindrucksvoll sich die Ausstattungsliste der RX10 IV liest – gemessen am Preis von rund 2000 Euro weckt sie hohe Erwartungen. Nicht nur an der Leistungsfähigkeit des Autofokus (dazu gleich mehr), sondern auch an der Qualität des Gehäuses und am Handling der Kamera. Im Vergleich zur RX10 III, die ich vor rund eineinhalb Jahren ausprobiert habe, hat sich hier wenig getan. Hinzugekommen ist, wie gesagt, der Touchscreen. Und auch die neue Menüstruktur, die Sony Ende letzten Jahres eingeführt hat, gibt es jetzt bei der RX10 IV.

Ansonsten hat Sony vieles beim Alten belassen – was angesichts des kräftigen Preissprungs bei der RX10 IV Fragen aufwirft. Zum Beispiel zur Qualität des Gehäuses. Nicht, dass es klapprig wirken würde. Aber es ist eben unverkennbar aus Kunststoff. Auch der elektronische Sucher gehört nicht zu den besten, die Sony im Angebot hat. Sicher, er ist groß (Sucherbildvergrößerung: 0,7fach bezogen auf Kleinbild) und hell. Aber Dynamikumfang und Farbdarstellung lassen doch zu wünschen übrig. Beides, Sucher- und Gehäusequalität, sind bei einer Alpha 77 II (Straßenpreis knapp 1000 Euro ohne Objektiv) deutlich besser als bei der RX10 IV. Das klappbare Display hat dagegen einen guten Eindruck bei mir hinterlassen, es ließ sich auch an einem hellen Herbsttag problemlos ablesen.

Nichts zu meckern habe ich an der Ergonomie. Die RX10 IV liegt gut in der Hand, mit ihrem kräftig ausgeformten Griff wie eine DSLR. Die Bedienelemente befinden sich dort, wo man sie erwartet, mit zwei Besonderheiten: Die Blende wird mit einem griffigen Ring am Objektiv eingestellt. Und daraus folgend hat Sony auf ein Fronteinstellrad verzichtet. Damit konnte ich gut leben, jedoch nicht damit, dass das Daumenrad klein ausfällt und sich sehr leicht verstellt.

Worauf man sich bei der RX10 IV auch einlassen muss, ist, dass Zoom- und Fokusring lediglich Stellmotoren steuern. Das ergibt ein schwammiges Gefühl, besonders wenn man am Zoomring dreht. Um von „0 auf 100“, also von 24 auf 600 Millimeter zu zoomen, braucht die RX10 IV rund zwei Sekunden.

Ausstattung, Autofokus und Serienbilder

Wie bei Sony üblich, ist auch die RX10 sehr reichhaltig ausgestattet. Und zwar gleichermaßen für weniger geübte Fotografen wie für ambitionierte. Erstere werden die vielen Automatikfunktionen – inklusive Schwenkpanorama und HDR-Funktion – begrüßen. Letztere, dass sie die RX10 IV praktisch ohne Einschränkungen ganz nach ihren Wünschen konfigurieren können. Dazu gehört auch, dass drei Konfigurationen im Benutzerspeicher abgelegt werden können und sich bequem über das Moduswählrad abrufen lassen. Zum Beispiel eine Konfiguration für statische Motive und eine andere für Action-Aufnahmen.

Das einzige, was ich wie bei vielen Kameras von Sony auch bei der RX 10 IV vermisst habe, ist die Möglichkeit zu RAW-Konvertierung in der Kamera. Gut gefallen hat mir dagegen, dass der Bordblitz auf Knopfdruck sehr hoch herausklappt. So schattet das massige Objektiv das Blitzlicht kaum ab. Nicht zu vergessen: Die RX10 IV ist mit einem Zentralverschluss ausgestattet, der ein Blitzgerät bei jeder Belichtungszeit bis hin zu 1/2000 s synchronisiert.

In die Tiefen der Ausstattungsliste bin ich in den wenigen Tagen, die mir die RX10 IV zur Verfügung stand, nicht hinabgetaucht. Mich hat vor allem interessiert, wie’s die Kamera mit schnellen Bildfolgen hält.

Wenn die auf dem Plan stehen, zeigt die RX10 IV was in ihr steckt: die Gene der Alpha 9. Bis zu 24 Bilder/Sekunde schießt sie laut Datenblatt und führt dabei selbstverständlich den Fokus nach. Beeindruckende Werte, die Serienbildrate ist damit nochmals höher als bei der Alpha 9 oder der Lumix G9 von Panasonic. Doch Papier ist bekanntlich geduldig, was zählt ist „auf’m Platz“.