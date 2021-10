SIGMAs 60th anniversary

SIGMAS 60ter Geburtstag

Am 9. September 2021 feierte SIGMA sein 60-jähriges Bestehen.

„Als aller erstes möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Kunden und allen, die unser Unternehmen seit unserer Gründung im Jahr 1961 unterstützen, aufrichtig und tief bedanken. Dieses 60-jährige Jubiläum ist nur dank Ihrer großzügigen und kontinuierlichen Unterstützung möglich.

Vielen Dank an alle, die dieses 60-jährige Jubiläum möglich gemacht haben,“

Kazuto Yamaki

SIGMA, CEO

Für SIGMA stehen diese 60 Jahre nicht nur für die Monate und Jahre ihres Unternehmens, sondern auch für die unzähligen unschätzbaren Momente, die von allen Foto-Enthusiasten festgehalten und geschätzt wurden.

Getreu der Bedeutung ihres Firmennamens lebt SIGMA von der Summe dieser gesammelten Momente und Erinnerungen, Monate und Jahre.

Wie jedes Jubiläum ist dies auch ein Moment, um zurückzublicken und sich an die Anfänge zu erinnern.

Die Geschichte von SIGMA

Michihiro Yamaki gründete das Unternehmen ursprünglich 1961, um eine Gruppe kooperierender Unternehmen zu retten, die nach der Insolvenz ihres Zulieferers in Gefahr geraten waren, und vermutlich dachte damals niemand daran, dass das Unternehmen 60 Jahre später noch existieren würde.

Heute, 60 Jahre später, sind wir um einiges schlauer und wissen, dass SIGMA auf dem Fotomarkt, als einer der Pioniere, nicht mehr wegzudenken ist.

In diesen sechs Jahrzehnten meisterte SIGMA schwierige Situationen in der Foto Branche, brachte eine Vielzahl technologischer Revolutionen hervor, wie beispielsweise den ersten Tele-Konverter, und mauserte sich zu einem Vorreiter bezüglich Fertigungstechnologien und Design.

1979 entstand die erste SIGMA Tochterfirma in Deutschland. Später folgten Töchterfirmen in Hongkong, Amerika, Benelux, Singapur, Frankreich, UK und zuletzt, 2013, in China.

Mit diesen Säulen wuchs SIGMA zu einem Global-Player heran, was auch die Übernahme der Foveon Inc. (San Jose, CA, USA) im Jahre 2008 unterstreicht. Foveon ist der Entwickler des einzigartigen 3-schichtigen, farbsichtigen Bildsensors, dessen Entwicklung durch SIGMA weiter ausgebaut und vorangetrieben wurde.

SIGMA ist in all den Jahren immer für Innovationen bekannt gewesen. Das SIGMA 21-35 mm F3.5-4, das weltweit erste Weitwinkel-Zoom ab 21mm. Das SIGMA 8- 16mm F4.5-5.6 DC HSM, das erste Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit einer Anfangsbrennweite von 8mm für digitale Kameras mit APS-C Sensor. Das SIGMA APO 200-500mm F2,8 EX DG, das erste Ultra-Tele-Zoom der Welt mit F2,8 bis 500mm. Und eben die SIGMA SD 9, die erste SLR-Digitalkamera mit dem 3- Schichtigen Foveon-Sensor, um nur einige Innovationen zu nennen.

Aber neben all dem weltweiten Erfolg bleibt SIGMA seit jeher seinen Wurzeln treu und entwickelt und produziert nach wie vor ausschließlich in Japan. „Made in Japan“ ist SIGMAs Identität, seit der Gründung des Unternehmens. SIGMAs kompakte Lieferkette konzentriert sich auf die Tohoku-Region und fast ihre gesamte Fertigung, Verarbeitung und Montage finden in ihrem Werk in Aizu statt. Das ist eine außergewöhnliche Situation in einer Branche, in der zu großen Teilen die „globale Beschaffung“, also der Bezug der günstigsten Teile weltweit, favorisiert wird.

SIGMA baut darauf, dass solch ein Inlandssystem ein wesentlicher Faktor ist, um einzigartige und qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen. Die direkte, persönliche Kommunikation, die dadurch ermöglicht wird, dass man Werk, Hauptsitz und Lieferkette im eigenen Land habe, sorgt auch für eine schnelle und sorgfältige Produktentwicklung.

SIGMA ist der Meinung, dass dadurch, dass in ihre Fertigungsprozesse immer die gleichen etablierten Mitarbeiter involviert sind, es ihnen möglich ist, einen großen Erfahrungsschatz sowie umfassendes Wissen und Know-how zu sammeln, aus dem neue Ideen und Innovationen hervorgehen können.

Und so ist es dann auch kein Wunder, dass sich SIGMA 2012, mit der Vorstellung ihrer Objektive der SIGMA Global Vision Produktlinien, endgültig in der Oberliga etablierte. SGV – das sind Objektive, nach wie vor SIGMAs Kerngeschäft, mit herausragender Fertigungsqualität, höchster Schärfeleistung und klarem modernen Design.

Mit Einführung der SIGMA Global Vision übernahm Kazuto Yamaki, Sohn des Gründers Michihiro Yamaki, das Unternehmen. Und es bleibt ihm und den Fotobegeisterten weltweit zu wünschen, dass noch viele weitere innovative Produkte den Weg auf den Fotomarkt finden, wie zuletzt die Kamera fp L, die Fotografen und Filmer gleichermaßen begeistert, und die professionellen Objektive, die speziell den immer größer werden Markt der spiegellosen Systeme bedienen.