Das Move-Ökosystem wurde um das neue Quick Release System herum entwickelt, ein leichtes Basis- und Plattensystem, das, wenn es an den verschiedenen Zubehörteilen des Benutzers befestigt wird, einen schnellen Transfer zwischen diesen ermöglicht, ohne dass man anhalten muss, um Teile an- und abzuschrauben. Alles erfolgt mit einem Klick, der sofort für professionelle Stabilität sorgt, unabhängig davon, in welche Richtung die Ausrüstung eingesetzt wird, obwohl ein zusätzlicher Drehverschluss vorgesehen ist, um schwere Benutzer zu entlasten. Es ist ein großer Vorteil des Quick-Release-Systems, dass es dank seines universellen 3/8″-Anschlusses verschiedene Stativtypen miteinander verbinden kann, was die Funktionalität der bestehenden Systeme des Benutzers erweitert. Zum Beispiel können Manfrotto-Stative mit Slidern und verschiedenen Köpfen gekoppelt werden, während Manfrottos Gimboom mit dem neuen modularen Gimbal 300XM gekoppelt werden kann, um eine 2 Meter lange Stabilisierung mit Fernsteuerungsmöglichkeiten zu erhalten, die von nur einem einzigen Benutzer vollständig bedient werden kann.

Das ist möglich, weil der 300XM Gimbal eine abnehmbare modulare Konstruktion ist, die den stabilisierenden Kopf und die elektronischen Steuerungen enthält, die – wenn sie getrennt sind – immer noch über eine Bluetooth-Verbindung kommunizieren können. Der Gimbal-Kopf kann auch auf einem separaten Stativ oder einem Slider befestigt werden, um als ferngesteuerte Aufnahmestation zu dienen. Mit seinen grenzenlosen modularen Einsatzmöglichkeiten wird dieser marktführende handgeführte Gimbal garantiert die Standards für professionelle Gimbal-Unterstützung für CSC-Anwender neu definieren.

Während die innovative Anpassungsfähigkeit von Move die Kraft und Vielseitigkeit der Produktion enorm verbessern wird, beschränkt sich Manfrottos Ansatz der Modularität nicht nur auf das, was neu ist. Mit einem brandneuen Satz ansteckbarer Zwillingsbeine wurde auch das Gimboom überarbeitet, um die Zwei-in-Eins-Lösung Gim-Pod einzuführen, die sowohl als professionelle Verlängerung als auch als Stativ funktioniert. Gepaart mit Manfrottos neu angekündigtem und bald erscheinenden Kugelkopf Q6, der über einen verschiebbaren Arca-Swiss-kompatiblen Verriegelungsmechanismus und 3 Libellen verfügt, bietet diese Konfiguration unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten für Fotografen in einem leichten Set.

Das Move-Ökosystem ist weit mehr als eine Ansammlung innovativer Lösungen, es ist ein Paradigmenwechsel. Durch die Nutzung der Kraft der Modularität hat Manfrotto ein neues Zeitalter miteinander verbundener Halterungen und Teile geschaffen, die es professionellen Anwendern nicht nur ermöglichen, sich mit noch nie dagewesener Kraft und Schnelligkeit zu bewegen, sondern auch ihre Ausrüstung an ihre individuellen Projektanforderungen anzupassen.