TTArtisan 7,5mm f/2,0 Fisheye

Ultraweitwinkel-Fisheyeobjektiv für APS-C und MFT

Das kompakte TTArtisan 7,5mm f/2,0 ist ein diagonales Ultraweitwinkel-Fisheyeobjektiv und leuchtet somit das volle Bildformat des APS-C- bzw. MFT-Sensors aus. Es eignet sich ideal für die kreative Landschafts- und Streetfotografie. Mit einem Blickwinkel von 180° erzeugt dieses Objektiv eine dramatisch gekrümmte Perspektive, mit gebogenen Linien und maximaler Tiefenwirkung des Motivs.

Ein im Lieferumfang enthaltender ND1000-Einschraubfilter passt an das rückseitige Filtergewinde und ermöglicht tolle Langzeitbelichtungen. In Verwendung an einer Kamera mit Vollformatsensor – und einem Teil des Frontdeckels zur Abschattung – lässt es sich auch als zirkulares Fisheye verwenden. Die Naheinstellgrenze liegt bei 12,5cm. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell. Lieferumfang: Inklusive Rückdeckel, Frondeckel (zweiteilig), ND1000 Filter.

Verfügbarkeit

Das Objektiv ist ab sofort zum Preis von 175,- EUR (UVP) mit den Anschlüssen MFT, Nikon Z (APS-C), Sony E (APS-C), Canon RF (APS-C), Fuji X, L-Mount (APS-C) und Canon EF-M im gut sortierten Fachhandel erhältlich.