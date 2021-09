Bekommt nächste Fuji-X-Kamera einen Sensor mit 40 Megapixel? +++ Steht Leica M11 vor der Tür? +++ Bringt Nikon im kommenden Jahr Kameras für Vlogger und Content Creator? +++ Kommt Sigma 70-200 F2.8 für Sony E noch dieses Jahr? +++ Präsentiert Sony die Alpha 7 IV mit neuen Gehäusedesign noch im Oktober?

Fujifilm wird wohl bei der nächsten Generation seiner X-Kameras die Auflösung deutlich erhöhen. Das hat das Unternehmen kürzlich in seinen Pressemitteilungen zu den jüngsten Objektiv-Neuheiten XF23mmF1.4 R LM WR und XF33mmF1.4 R LM WR angedeutet. Die beiden Festbrennweiten gehören laut Fujifilm „zu einer neuen Objektivgeneration, die im Hinblick auf zukünftige Kamerasensoren mit noch höherer Auflösung entwickelt wurde.“ Die aktuelle Generation der APS-C-Kameras von Fujifilm hat 26 Megapixel. Zukünftig könnten es 36 bis 40 Megapixel werden – diese Zahlen schwirren jedenfalls durch die Gerüchteküchen.

Leica hat offenbar eine neue Kamera fertig, wohlmöglich die M11. Das neue Modell ist mit 5GHz- und 2,4GHz-WiFi ausgestattet, es wurde bereits in mehreren Ländern registriert. Bekannt ist ferner, dass es einen neuen Akku „BC-SCL7“ geben wird. Über wichtige technische Daten gibt es dagegen nur Spekulationen. So soll die Leica M11 einen 50-Megapixel-Sensor erhalten, möglicherweise wird es auch einen neuen aufsteckbaren EVF „Visoflex 2“ geben.

Nikon arbeitet offenbar an Kameras, die sich stärker an Videofilmer und Content Creator wenden. Das geht aus einem Bericht hervor, den kürzlich das amerikanische Magazin PetaPixel veröffentlicht hat. Vorgestellt werden sollen die Neuheiten allerdings erst im kommenden Geschäftsjahr von Nikon, es beginnt am 1. April 2022. Laut PetaPixel könnte Nikon Kameras entwickeln, die den Modellen ZV-1 und ZV-10 von Sony ähneln.

Bringt Sigma noch dieses Jahr ein 70-200 F2.8 für Sony E und L-Mount? Erwartet wird das lichtstarke Telezoom bereits seit Längerem, plötzlich haben es die Gerüchteköche wieder auf dem Zettel. Konkrete Hinweise fehlen allerdings. Also nur pure Spekulation?

Sony lässt weiter auf die Alpha 7 IV warten. Jetzt heißt es, im Oktober könnte die nächste Vollformatkamera von Sony kommen. Das neueste Gerücht: Die Alpha 7 IV greift das Design der Alpha 7S III mit einem seitlich angeschlagenen, klapp- und drehbaren Display auf – ein Design, das die passive Kühlung des Sensors verbessert. Der soll 33 Megapixel auflösen und 4K-Video aus 7K-Oversmapling liefern, dringt es aus den Gerüchteküchen.