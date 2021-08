FE-Objektive für spiegellose Kleinbildkameras von Sony an spiegellosen Nikon Z-Kameras verwenden, das will der neue Megadap ETZ11-Adapter ermöglichen. Dabei sollen die Funktionen der Objektive erhalten bleiben, also Autofokus, Blendensteuerung, Übertragung der EXIF-Daten etc. Der Objektiv-Adapter ist ab Ende August 2021 erhältlich und soll ca. 279 Euro kosten.

Pressemitteilung des deutschen Distributors B.I.G.: