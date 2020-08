LAOWA 50mm f/2,8 2X Ultra Macro APO für MFT

Das erste MFT Makroobjektiv mit 2-facher Vergrößerung und apochromatischer Korrektur.

Das LAOWA 50mm f/2,8 2X Ultra Macro APO ist das erste Makroobjektiv mit einer maximalen Vergrößerung von 2:1, welches speziell für Micro Four Thirds (MFT) Systemkameras optimiert ist. Die hochwertige optische Konstruktion mit 3 ED-Gläsern sorgt für eine wirkungsvolle apochromatische Korrektur (APO) und eliminiert die chromatische Aberration sowohl im Schärfe- wie auch im Unschärfebereich. Dies verbessert die Schärfe, Klarheit sowie Farbgenauigkeit, verhindert Farbsäume und vereinfacht die Nachbearbeitung erheblich.

Ein Blendenmotor sorgt hier für eine automatische Blendenübertragung und die Steuerung direkt an der Kamera. Somit kann mit offener Blende fokussiert werden, was bei Makroaufnahmen von großem Vorteil ist. Die EXIF-Daten werden an das Kameragehäuse übertragen und die Fokuslupe wird beim Drehen des Fokusrings automatisch aktiviert. Die Scharfeinstellung erfolgt manuell.

Für größte Robustheit und Outdoor-Einsatztauglichkeit sorgt das solide Metallgehäuse. Trotzdem ist dieses Makroobjektiv mit gerade einmal 240g extrem leicht und mit nur 79mm Länge zudem sehr kompakt.

Im Gegensatz zu anderen Makroobjektiven mit einem Abbildungsmaßstab von 1:1 ermöglicht dieses 2:1 vergrößernde Makroobjektiv viel extremere Nahaufnahmen.

Die Brennweite von 50mm entspricht einem 100mm-Objektiv an Vollformatkameras und ist somit auch ein ideales Porträtobjektiv mit wunderschönem Bokeh.

Verfügbarkeit und Preis:

Das LAOWA 50mm f/2,8 2X Ultra Macro APO für MFT ist ab Ende September 2020 im gut sortierten Fotohandel zum Preis von 479,- € (UVP) erhältlich.

Eigenschaften: