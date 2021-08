DxO PureRAW ist von der renommierte Expert Imaging and Sound Association (EISA) als „beste fortschrittliche Fotosoftware 2021-2022“ ausgezeichnet worden. Der vollautomatische Raw-Konverter bereitet Roh-Daten zur weiteren Bearbeitung in Lightroom & Co. auf. DxO feiert die Auszeichnung mit Rabatten von bis zu 30 Prozent.

PureRAW bietet nur wenige Funktionen. Die aber können das Potential von Raw-Aufnahmen teils dramatisch besser ausschöpfen als die üblichen Rohdaten-Konverter. Die Nase vorn hat die Software vor allem in den Bereichen Rauschunterdrückung und Objektivkorrektur. PureRAW wird einfach vor den eigentlichen Workflow-Programmen wie Lightroom gestartet. Im kurzen Test auf photoscala konnte PureRAW uns ebenso überzeugen wie jetzt die EISA-Jury. Die EISA hat DxO PureRAW als „beste fortschrittliche Fotosoftware 2021-2022“ ausgezeichnet.







DxO feiert die Auszeichnung durch die EISA nun mit kräftigen Rabatten auf seine Produkte (jedoch nicht die von Nik Software). So gibt es PureRAW für 89,99 Euro statt regulär 129 Euro. Und der empfehlenswerte Raw-Konverter DxO PhotoLab wird für 149,99 Euro statt 199 Euro angeboten. Ebenfalls reduziert: DxO ViewPoint 3 und DxO FilmPack 5. Die Angebote gelten noch bis zum 31.August 2021.