Apple: Kommt iMac mit 30-Zoll-Monitor noch dieses Jahr? +++ Canon: Kleinbild-Spiegellose für 1000 Euro geplant? +++ Nikon: Z 9 mit 45 Megapixel und 8K-Video? +++ Olympus: nächstes Top-Modell OM-D E-M1 Mark IV? +++ Sony I: Kommt ZV-10 im August? +++ Sony II: Wer bekommt den neuen MFT-Sensor als Erstes?

Apple verabschiedet sich peu à peu von Intel-Prozessoren, bald werden in Apple-Geräten nur noch Apple-Chips arbeiten. Die „kleinen“ iMacs mit jetzt 24-Zoll-Bildschirmen sind bereits umgestellt. Und wann kommen die runderneuerten großen iMacs für Bild- und Videobearbeiter? Da sind sich die Insider nicht einig, zumal sich Apple nur sehr schwer in die Karten gucken lässt. Frühestens im Oktober sagen die einen, nicht vor Januar 2022 meinen die anderen. Einig sind sie sich jedoch in einem Punkt: zukünftig wird der große iMac einen 30-Zoll-Monitor erhalten.

Plant Canon eine EOS R mit Kleinbildsensor für unter 1000 Euro? Diese Spekulation macht gerade in Expertenkreisen die Runde. Demnach könnte die spiegellose Kleinbildkamera sogar noch günstiger werden, die Rede ist von 750 Euro. Details oder das Datum für einen Verkaufsstart kursieren noch nicht. Dafür kursieren neue Specs zur bereits angekündigten EOS R3. Deren Sensor könnte 45 Megapixel auflösen statt wie bisher angenommen 30 Megapixel.

Auch zur kommenden Nikon Z 9 wagen sich die Gerüchteköche mit immer mehr Details hervor. Eine Auflösung von 45 Megapixel gilt als sicher, ebenso eine Serienbildrate von 30 Bilder/Sekunde sowie 8K-Video. Nikon selber hat das Ziel ausgegeben, mit der Z 9 die D6 zu übertrumpfen. Spätestens Ende des Jahres werden wir es genau wissen, dann soll die Z 9 nämlich spätestens enthüllt werden.

Olympus nächstes Top-Modell wird wohl eher eine Weiterentwicklung der OM-D E-M1 Mark III werden und nicht eine neue Version der E-M1X. Das dringt aus der MFT-Gerüchteküche. Ein möglicher Erscheinungstermin: Anfang 2022.

Angekündigt hatte Sony die Vorstellung der ZV-10 bereits – und dann den Termin sehr überraschend abgesagt. Jetzt heißt es: Anfang August soll die spiegellose für Vlogger und Content Creator endlich präsentiert werden.

Und wieder hat Sony einen neuen Bildsensor fertig, diesmal im Format MFT. Der Bildwandler mit der Bezeichnung IMX472-AAJK bleibt zwar auf dem Auflösungsniveau seiner Vorgänger (knapp 21 Megapixel), punktet aber mit einer irrwitzigen Geschwindigkeit: bis zu 158 Bilder/Sekunde sind theoretisch möglich – bei voller Auflösung! Ob das der Sensor für Olympus‘ kommende „Wow-Kamera“ (siehe oben) wird? Oder ist Panasonic schneller?