Jinbei stellt zwei neue Softbox-Serien vor

KE Quickly Open- und Deep Reflective-Serie

Jinbei präsentiert zwei neue Softbox-Serien: Und zwar die „KE Quickly Open Softboxen“ und die „Deep Reflective Softboxen“. Beide Serien bieten Softboxen mit einfachem Auf- und Abbau dank eines neuen Klick-Mechanismus. Außerdem liefern sie direktes, gleichmäßiges Licht mit hohen Kontrasten. Geeignet sind die KE- und Deep-Reflective-Serien für Profi- und Hobby-Fotografen.

KE-Serie

Die KE-Serie besteht aus Octaboxen, Striplights, Softboxen und Deep Softboxen – alle Modelle gibt es in unterschiedlichen Maßen, sodass für jede Fotosituation das passende Helferlein dabei ist. Dank des neuen Klick-Mechanismus sind die Softboxen der KE-Serie schnell auf- und abgebaut und lassen sich äußerst platzsparend aufbewahren. Die Softboxen kommen in der Mitte ohne Gestänge aus und werfen dadurch keine störenden Schatten. Die silberfarbene Innenbeschichtung sorgt dabei für stärker reflektiertes Licht und lässt die Softboxen im Studio und on location das Licht perfekt ausrichten.

Übersicht der Serie

Jinbei KE 25 x 100 cm Quickly Open Striplight mit Grid – 89,99 EUR

Jinbei KE 35 x 140 cm Quickly Open Striplight mit Grid – 119,99 EUR

Jinbei KE 40 x 180 cm Quickly Open Striplight mit Grid – 149,99 EUR

Jinbei KE 60 x 90 cm Quickly Open Softbox mit Grid – 89,99 EUR

Jinbei KE 70 x 100 cm Quickly Open Softbox mit Grid – 99,99 EUR

Jinbei KE 100 cm Quickly Open Octabox mit Grid – 119,99 EUR

Jinbei KE 150 cm Quickly Open Octabox mit Grid – 149,99 EUR

Jinbei KE 90 cm Quickly Open Deep Softbox mit Grid – 99,99 EUR

Jinbei KE 120 cm Quickly Open Deep Softbox mit Grid – 129,99 EUR

Deep Reflective-Serie

Auch die Softboxen der Deep Reflective-Serie verfügen über den neuen praktischen Klick-Mechanismus, der ein unkompliziertes Auf- und Abbauen erlaubt sowie eine platzsparende Aufbewahrung. Die Deep Reflective-Serie überzeugt außerdem durch die Tiefe der Softboxen, die für eine optimale Ausbeute des direkten und gleichmäßigen Lichts sorgt. Besonders an dieser Serie ist das „Zoom-Fokus-System (ZFS)“, das bei einigen Softboxen im Lieferumfang enthalten oder optional erhältlich ist. Das ZFS ermöglicht eine Fokussierung des Lichts auf das Motiv und eine Variation des Schattenverlaufs. Der Blitzkopf löst in die Softbox aus. Er wird dort auf einer Stange montiert, die eine präzise Einstellung der Entfernung des Blitzkopfes zur Softbox erlaubt. Das Licht trifft so nicht direkt auf das Motiv und ein zentraler Lichtpunkt auf dem Model wird so vermieden. Die Lichtintensität und der beleuchtete Bereich können individuell variiert werden, ohne ein ständiges Umräumen des Studios. Besonders eignet sich diese Serie für Profi-Fotografen, die einen festen Setaufbau haben und gerne etwas größere Bereiche ausleuchten möchten. Doch auch Hobby-Fotografen können die Deep Reflective-Serie für ihre Arbeit mit Licht und Schatten verwenden.

Übersicht der Serie

Jinbei Deep Reflective Softbox mit Grid 90 cm – 129,99 EUR

Jinbei Deep Reflective Softbox mit Grid 120 cm – 149,99 EUR

Jinbei Deep Reflective Softbox mit Grid 140 cm und Zoom-Fokus-System – 299,99 EUR

Jinbei TD-180 Deep Fokus Schirm 180 cm mit Zoom-Fokus-System – 399,99 EUR

Zoom-Fokus-System für Deep Reflective Octaboxen – 99,99 EUR