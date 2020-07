Kompakt & kraftvoll: LED-Dauerlicht Soluna II-60 von Rollei

Das Dauerlicht mit hoher Farbgenauigkeit (CRI von 95+) bietet eine ständige Kontrolle über Licht und Schatten. Das macht das Soluna II-60 auch für Einsteiger zu einem besonders hilfreichen Licht. Dank des nahezu lautlosen Lüfters bewährt sich das LED-Licht außerdem hervorragend für Videoaufnahmen im Studio oder on Location. Dazu trägt auch die stufenlos einstellbare Helligkeit bei, die einfach am Gerät in 1-Prozent-Schritten angepasst wird. Mit 11000 Lux, gemessen bei einem Meter Entfernung, und einer Farbtemperatur von 5500 K (+/- 200 K) bietet das Soluna II-60 sozusagen Tageslicht to go.

Durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht lässt sich das Soluna II-60 problemlos transportieren. Der Lieferumfang beinhaltet neben dem LED-Dauerlicht, Plastikschutzklappen, Netzteil und einen Reflektor, sodass man direkt mit dem Shooting oder Videodreh starten kann. Akkus können separat erworben werden.

Das Soluna II-60 ist ab sofort erhältlich für 145,49 Euro im Web-Shop von Rollei.